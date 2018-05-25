富邦胡金龍超前安擊退中信 郭泓志獲第2勝

（中央社記者黃巧雯台北25日電）中職富邦悍將今天對戰中信兄弟，兩隊前8局6比6平手，富邦胡金龍9局上擊出超前安，單局共添2分，中信儘管9局下得1分，終場富邦仍以8比7贏球，郭泓志獲第2勝。



富邦悍將、中信兄弟今天交手，賽前上半季分居第3、4名，富邦僅領先中信2場勝差，富邦此役派出洋投布魯斯先發，中信兄弟投手鄭錡鴻本季都以後援身分登板，今天首度以假性先發角色出賽。



鄭錡鴻僅投1.2局失2分（1分自責分）後退場休息，洋投賽格威接手，3局上再掉2分，中信兄弟3局下展開反攻，靠著安打和失誤，一口氣攻下5分，將比數逆轉成5比4。



富邦悍將隨即反擊，申皓瑋24日敲出生涯首轟後，今天4局上再度開轟追平比數，本季第2轟出爐，富邦5局上再靠投手暴投，搶下1分，但中信兄弟蘇緯達5局下又揮出安打，一棒將比數扳成6比6平手。



兩隊一路僵持至第9局，富邦悍將胡金龍9局上在滿壘情況下擊出安打，攻下1分，陳品捷隨後獲得保送，擠回1分，富邦取得8比6領先，中信兄弟儘管9局下追回1分，但終場富邦仍以8比7驚險贏球，終止6連敗。



郭泓志此役第8局在6比6平手時登板中繼，投1局用12球，僅被敲出1安，拿下本季第2勝，這也是繼5月15日本季初登板勝投後，再度以中繼身分奪下勝投。（編輯：張銘坤）1070525