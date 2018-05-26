/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

紅襪拋震撼彈 與強棒拉米雷斯分道揚鑣

發稿時間：2018/05/26 01:30

最新更新：2018/05/26 01:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪隊今天拋出震撼彈，宣布將強棒拉米雷斯（Hanley Ramirez）列入指定讓渡名單（DFA），決定在合約結束前與他分道揚鑣。

MLB官網報導，戰績在美國聯盟東區領先的紅襪25日決定，將拉米雷斯DFA、移出25人名單，空出位置給傷癒復出的二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）。

依照大聯盟規則，球員若遭DFA，將立即移出球團的40人或25人名單。在異動7天內，球團可選擇交易、釋出，或將下放選擇權用完的球員列入無法撤銷的公開讓渡名單（outright waiver），讓其他球團選走。

體育頻道ESPN報導，34歲的拉米雷斯本季合約還有1500萬美元，紅襪若沒有在7天內找到願意接手的球團，必須支付這筆錢。

紅襪與拉米雷斯的歷史可回溯至2000年。紅襪當年從多明尼加簽下拉米雷斯，5年後，他登上大聯盟不久，便被交易到佛羅里達馬林魚隊，並以當家游擊手之姿，拿下2006年國家聯盟新人王，之後3度入選明星賽。

拉米雷斯2014年鳳還巢，與紅襪簽下4年8800萬美元合約，轉任一壘手和指定打擊。2016年，他打出在紅襪的最佳球季，打擊率2成86，全壘打30支，111分打點創生涯新高。

拉米雷斯本季出賽44場，打擊率2成54，6支全壘打，29分打點。自重返紅襪以來，拉米雷斯打擊率2成60，累積78轟，255分打點，表現低於生涯平均水準。

拉米雷斯在大聯盟14季累積269轟，依照合約，若他本季在紅襪達到497個打席，2019年球季總值2200萬美元的選擇權就會生效。拉米雷斯本季在紅襪打席為195個，尚未達標。（編輯：徐睿承）1070526

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP