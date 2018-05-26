大谷翔平首戰洋基未敲安打 天使1比2輸球

美國職棒MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平25日首度出戰紐約洋基隊，全場3打數未敲安打，吞下一次三振。（共同社提供）

（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）美國職棒MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平今天首度出戰紐約洋基隊，全場3打數未敲安打，吞下一次三振。天使終場以1比2不敵洋基，2連勝中斷，洋基則成功止敗。



天使洋基3連戰首場比賽，晚間在洋基球場開打，這是23歲的大谷轉戰美國職棒以來，首次在紐約出賽。他今天排在先發第5棒，擔任指定打擊。



大谷旋風吹到紐約，吸引大批日本媒體採訪，還有不少慕名而來的球迷向大谷要簽名，大谷也有求必應，多次停下腳步替球迷簽名。但開賽後，洋基球迷對大谷並不友善，凡是播報員念出大谷名字，場內都響起震耳欲聾的噓聲。



2局上，大谷翔平首次登場打擊，面對洋基先發投手塞維里諾（Luis Severino），連看4球沒有出棒，最後遭三振出局。4局上，大谷連看6球仍未出棒，最後選到四壞保送。



6局上，大谷擊出中間方向滾地球，落入洋基防守布陣，遭刺殺出局。



8局上，天使以1比2落後洋基，大谷在2人出局、一壘有人時登場打擊，洋基此時決定派出終結者柴普曼（Aroldis Chapman）關門。大谷最後擊出游擊方向滾地球，遭刺殺出局，未能送回因暴投進占二壘的跑者。



大谷在賽後記者會表示，8局上很想擊出安打，但柴普曼球速很快，當時擊球感覺不錯，可惜沒有穿出內野防線。被問及教練團決定讓他跳過27日先發主投，大谷說，很期待在歷史悠久的洋基球場投球，但情況就是如此，只能接受教練團安排。



這場比賽在兩隊先發投手壓制下，沒有太多連貫攻勢。2局下，近況火熱的洋基新秀托瑞斯（Gleyber Torres）在滿壘情況下擊出內野安打，打回一分，洋基先馳得點。



5局上，天使當家球星楚勞特（Mike Trout）將塞維里諾一記時速98.5英哩（158.5公里）的速球扛出右外野全壘打牆，本季第16轟出爐，助天使追平比數。



7局下，埋伏第9棒的托瑞斯再度建功，從天使中繼投手強生（Jim Johnson）手中敲出右外野方向陽春砲，這是他本季第9轟。21歲的托瑞斯成為卡布瑞拉（Miguel Cabrera）2004年以20歲締造紀錄以來，連4場開轟最年輕的大聯盟打者。



洋基終場就靠托瑞斯這支全壘打，以2比1奪下系列戰首勝，也止住2連敗，戰績緊咬美國聯盟東區龍頭波士頓紅襪隊。（編輯：陳惠珍）1070526





美國職棒MLB日籍二刀流球星大谷翔平，當地時間25日首度在洋基球場出戰。圖為大谷賽前打擊練習時與貼身翻譯交談。中央社記者尹俊傑紐約攝 107年5月26日