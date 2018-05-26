大谷翔平旋風吹到紐約 滿場噓聲人氣仍不減

美國職棒MLB日籍二刀流球星大谷翔平，當地時間25日首度在洋基球場出戰。圖為大谷賽前打擊練習時與貼身翻譯交談。中央社記者尹俊傑紐約攝 107年5月26日

（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）美國職棒MLB日籍球星大谷翔平旋風吹到紐約，25日首度在洋基球場出戰，得到滿場球迷噓聲的「特殊禮遇」，但這無損大谷的高人氣，他的一舉一動都是媒體關注焦點。



洋基隊史有多位日籍球星效力，從早期的伊良部秀輝、松井秀喜，到近年的黑田博樹、田中將大，紐約客對日籍球星並不陌生。25日現身洋基球場的日本當紅炸子雞很特殊，他效力非紐約球隊，但人氣比起前輩，可說是有過之而無不及。



23歲的大谷隨洛杉磯天使隊作客紐約，與洋基展開3連戰，這是他轉戰美國職棒以來首次在紐約出賽，深受矚目，洋基球場也擠進爆滿的4萬6056名觀眾。



雖然天使總教練索西亞（Mike Scioscia）24日就預告，大谷27日不會如期對洋基先發主投，使他無緣與前輩田中將大在投手丘同場較勁，兩人仍可能上演投打對決，使天使洋基系列戰充滿話題。



索西亞賽前被問到為何要讓大谷跳過27日的先發。他表示，大谷既要投球又要打擊，教練團主要考量是「控管工作量」，幫助大谷調整節奏，而且大谷在日本也有間隔10至13天才先發投球的紀錄，延後先發不足為奇。



大谷賽前很早就到更衣室整裝，但首次在洋基球場出戰的他顯然還未熟悉環境，數度在球員通道迷路，需要貼身翻譯提醒才能找對方向。



即使離鄉背井，大谷仍保有日本球員尊敬球場的習慣，在球員通道準備走向休息區前刻意停下腳步，脫帽向球場行三鞠躬禮。



上了球場，大谷的人氣展露無疑，從快門聲此起彼落的頻率，到球迷要簽名展現的熱情觀察，都可見大谷旋風席捲美國大半年，至今仍未退燒。



洋基球場媒體席自由座，幾乎都被日媒占據。賽前洋基隊打擊練習時，場邊記者寥寥可數，因為都擠到客隊休息區採訪索西亞。大谷準備登場打擊練習時，日媒記者還自動在休息區門口列隊捕捉畫面，成為洋基球場難得一見的景觀。洋基賽後還特地為大谷安排記者會，可說是禮遇備至。



不過，尖酸刻薄出了名的洋基球迷對大谷並不友善，賽前播報員公布天使隊棒次，唸到大谷翔平排第5棒、擔任指定打擊時，大批球迷報以噓聲。大谷2局上初次登場打擊，全場噓聲更是震耳欲聾。



但衝著大谷到場觀賽的球迷也不少。賽前練習時，無論大谷熱身還是打擊練習，都有許多球迷在場邊大喊他的名字，希望要到簽名。大谷也樂於滿足球迷需求，多次走到觀眾席附近替球迷簽名，穿著天使球衣的學生亞力克斯（Alex）就是幸運兒之一。



亞力克斯因大谷投打俱佳而成為球迷，大谷還在日本打球時，他就有留意大谷的表現，知道很多人拿大谷和棄投從打的洋基傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）相比。



「我覺得他今天會揮出全壘打。」亞力克斯的賽前預測，最後雖未成真，但他手中那件簽有大谷名字的球衣，應該夠他炫耀好一陣子了。（編輯：陳俊碩）1070526



