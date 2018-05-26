/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

大谷翔平旋風吹到紐約 滿場噓聲人氣仍不減

發稿時間：2018/05/26 11:50

最新更新：2018/05/26 12:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國職棒MLB日籍二刀流球星大谷翔平，當地時間25日首度在洋基球場出戰。圖為大谷賽前打擊練習時與貼身翻譯交談。中央社記者尹俊傑紐約攝　107年5月26日美國職棒MLB日籍二刀流球星大谷翔平，當地時間25日首度在洋基球場出戰。圖為大谷賽前打擊練習時與貼身翻譯交談。中央社記者尹俊傑紐約攝　107年5月26日

（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）美國職棒MLB日籍球星大谷翔平旋風吹到紐約，25日首度在洋基球場出戰，得到滿場球迷噓聲的「特殊禮遇」，但這無損大谷的高人氣，他的一舉一動都是媒體關注焦點。

洋基隊史有多位日籍球星效力，從早期的伊良部秀輝、松井秀喜，到近年的黑田博樹、田中將大，紐約客對日籍球星並不陌生。25日現身洋基球場的日本當紅炸子雞很特殊，他效力非紐約球隊，但人氣比起前輩，可說是有過之而無不及。

23歲的大谷隨洛杉磯天使隊作客紐約，與洋基展開3連戰，這是他轉戰美國職棒以來首次在紐約出賽，深受矚目，洋基球場也擠進爆滿的4萬6056名觀眾。

雖然天使總教練索西亞（Mike Scioscia）24日就預告，大谷27日不會如期對洋基先發主投，使他無緣與前輩田中將大在投手丘同場較勁，兩人仍可能上演投打對決，使天使洋基系列戰充滿話題。

索西亞賽前被問到為何要讓大谷跳過27日的先發。他表示，大谷既要投球又要打擊，教練團主要考量是「控管工作量」，幫助大谷調整節奏，而且大谷在日本也有間隔10至13天才先發投球的紀錄，延後先發不足為奇。

大谷賽前很早就到更衣室整裝，但首次在洋基球場出戰的他顯然還未熟悉環境，數度在球員通道迷路，需要貼身翻譯提醒才能找對方向。

即使離鄉背井，大谷仍保有日本球員尊敬球場的習慣，在球員通道準備走向休息區前刻意停下腳步，脫帽向球場行三鞠躬禮。

上了球場，大谷的人氣展露無疑，從快門聲此起彼落的頻率，到球迷要簽名展現的熱情觀察，都可見大谷旋風席捲美國大半年，至今仍未退燒。

洋基球場媒體席自由座，幾乎都被日媒占據。賽前洋基隊打擊練習時，場邊記者寥寥可數，因為都擠到客隊休息區採訪索西亞。大谷準備登場打擊練習時，日媒記者還自動在休息區門口列隊捕捉畫面，成為洋基球場難得一見的景觀。洋基賽後還特地為大谷安排記者會，可說是禮遇備至。

不過，尖酸刻薄出了名的洋基球迷對大谷並不友善，賽前播報員公布天使隊棒次，唸到大谷翔平排第5棒、擔任指定打擊時，大批球迷報以噓聲。大谷2局上初次登場打擊，全場噓聲更是震耳欲聾。

但衝著大谷到場觀賽的球迷也不少。賽前練習時，無論大谷熱身還是打擊練習，都有許多球迷在場邊大喊他的名字，希望要到簽名。大谷也樂於滿足球迷需求，多次走到觀眾席附近替球迷簽名，穿著天使球衣的學生亞力克斯（Alex）就是幸運兒之一。

亞力克斯因大谷投打俱佳而成為球迷，大谷還在日本打球時，他就有留意大谷的表現，知道很多人拿大谷和棄投從打的洋基傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）相比。

「我覺得他今天會揮出全壘打。」亞力克斯的賽前預測，最後雖未成真，但他手中那件簽有大谷名字的球衣，應該夠他炫耀好一陣子了。（編輯：陳俊碩）1070526

美國職棒MLB洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平，當地時間25日出戰紐約洋基隊，擔任指定打擊。這是大谷轉戰美國職棒以來首次在紐約出賽，深受矚目。中央社記者尹俊傑紐約攝　107年5月26日美國職棒MLB洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平，當地時間25日出戰紐約洋基隊，擔任指定打擊。這是大谷轉戰美國職棒以來首次在紐約出賽，深受矚目。中央社記者尹俊傑紐約攝　107年5月26日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP