詹姆斯轟46分 騎士主場勝賽爾蒂克扳平戰局

（中央社記者龍柏安台北26日綜合報導）被逼到淘汰邊緣的騎士，今靠著一哥詹姆斯（LeBron James）全場轟下46分、11籃板與9助攻，率騎士隊主場以109比99擊敗賽爾蒂克，在7戰4勝制的東區決賽，扳成3比3平。



美國職籃（NBA）東區決賽高潮迭起，騎士在系列賽一路苦苦追趕，上一戰在客場打完陷入2比3劣勢，不過騎士仍保有晉級希望，就是他們擁有王牌球星「King詹」領軍。過去6次騎士在季後賽面臨淘汰之戰，詹姆斯就有4度轟破40分大關，今天也沒有例外。



詹姆斯全場出賽46分05秒，累積33投17中，包括3分球7投5中，另11罰中7，轟下全場最高的46分，加上這場比賽在內，這是他生涯季後賽第107次單場得分在30分以上，在NBA史上排名第2，僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jorden）的109次。



今天比賽開局只打了5分鐘，騎士大前鋒洛夫（Kevin Love）的頭部和對手相撞後倒地，進入球員休息室內檢查後就沒有出賽，而騎士在第2節拉出一波34比18的攻勢後來居上，靠著詹姆斯一夫當關帶領下，此後一路領先直至終場。



賽爾蒂克主控羅齊爾（Terry Rozier）攻下全隊最高的28分、7助攻與2抄截，後衛布朗（Jaylen Brown）則拿下次高的27分，塞爾提克全隊共有5名球員得分超過雙位數，卻守不住「詹皇」一人狂轟猛炸，讓騎士將戰線拖進搶7割喉戰來定生死。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070526