華南金控盃少棒 高雄延長賽勝台東

華南金控盃全國少棒錦標賽高雄市隊26日與台東縣隊交手，高雄市靠著7局上先攻下1分，以及後援投手柯宏諭守住領先，終場以4比3獲勝。中央社記者黃巧雯攝 107年5月26日

（中央社記者黃巧雯台北26日電）華南金控盃全國少棒錦標賽高雄市隊與台東縣隊今天鏖戰至第7局突破僵局制才分勝負，高雄市靠著7局上先攻下1分，以及後援投手柯宏諭守住領先，終場以4比3獲勝。



高雄市隊此次比賽的首戰就是與台東縣隊交手，當時以3比9落敗，這次再度對戰台東縣隊，戰況陷入膠著，高雄市隊兩度將比數扳平，前6局戰成3比3平手，進入延長賽第7局突破僵局制。



7局上高雄市隊靠著陳柏恒二壘安打，攻下1分，7局下繼續由柯宏諭擔任關門重任，順利連續解決3名打者，終場高雄市隊就以4比3險勝，去年華南金控盃的冠軍台東縣，確定被淘汰。





華南金控盃全國少棒錦標賽26日高雄市隊對戰台東縣隊，進入延長賽第7局才突破僵局制，高雄市靠著7局上先攻下1分，以及後援投手柯宏諭（圖）守住領先，終場以4比3獲勝。中央社記者黃巧雯攝 107年5月26日

高雄市首場比賽輸給台東縣，今天扳回一城，但高雄市隊總教練何通宇仍不滿意。他認為，球隊經過這幾天比賽調整，狀況有好一點，但此役對方投手不突出，打擊卻也打得不是很理想。



柯宏諭後援投1.1局無失分，沒被敲出安打，送出一次保送和三振，也是高雄市獲勝關鍵，儘管在比賽後段臨危受命登板，但他並不緊張，他告訴自己，「球不要被打到外野」。



何通宇從先前聯賽就看中柯宏諭能力，無論打擊、阻殺、投手都很突出，何通宇透露，柯宏諭不但投球協調性佳，還會投指叉球、變速球、滑球與曲球。



不過，比起敲全壘打，柯宏諭更喜歡擔任投手，享受掌控比賽、抓出局數的的感覺。



高雄市隊這次設定柯宏諭以蹲捕、打擊為主，緊要關頭才會派他後援，而柯宏諭此役球速不錯，又有尾勁，也獲得何通宇稱讚。



儘管柯宏諭投球表現獲肯定，不過何通宇指出，柯宏諭練習時隨便打就能轟出全壘打，算是超級強打者，但此次比賽打擊熄火，「可能因為一直想要打大支全壘打」。



何通宇點出柯宏諭打擊熄火的原因，可能較少大比賽經驗，心態調整不佳。何通宇認為，若能好好調整，何宏諭未來應該是很好的選手。（編輯：吳佳穎/陳怡璇）1070526