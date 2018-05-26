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華南金控盃北市擊敗花蓮 27日搶四強門票

發稿時間：2018/05/26 16:35

最新更新：2018/05/26 16:35

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）華南金控盃全國少棒錦標賽台北市隊今天對戰花蓮縣隊，把握2局下5分大局奠定勝基，終場7比2贏球，明天將爭奪最後2張四強賽的門票。

台北市隊今天對決花蓮縣隊，兩隊在本屆比賽以來，二度交手，台北市隊趁著花蓮縣先發投手羅于修2局下遇到亂流，出現4次四死球，加上杜琦育登板，也未能阻擋台北市攻勢，讓台北市單局攻下5分，4局下再添2分，取得7比0領先。

台北市隊先發投手楊智淵投4局無失分，封鎖花蓮縣隊打線，第3至4局更讓對手6上6下，花蓮縣趁著台北市第5局換投才追回2分，但仍無力扳平比數，終場台北市7比2獲勝。

儘管首場比賽以14比1、提前4局扣倒花蓮縣，這次再碰頭，兩隊分數差距縮小，台北市隊總教練章子健認為，感覺花蓮縣越打越好，也更有默契，所幸台北市隊有把握大局，第2局分數拉開後，心情有比較篤定，儘管此役有保留投手戰力，但登板的投手都不會太差，且球員都有機會上場磨練。

不過章子健認為，比賽仍有檢討之處，像是後續投手登板時容易緊張，有時候看漏暗號，讓對手有機會上壘、進壘或得分。

目前已確定晉級四強賽包括新北市隊、桃園市隊，台北市隊明天將爭奪最後2張四強賽的門票，章子健表示，這次參賽目標至少擠進四強，明天將是關鍵的一戰。（編輯：管中維）1070526

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