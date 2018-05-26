王貴賢連任排協理事長 黃培閎落選理事

（中央社記者龍柏安台北26日電）中華民國排球協會今天完成改選，現任理事長王貴賢連任。退出國家隊的「光頭神舉」黃培閎則落選運動選手理事，他感謝支持者和他走完體育改革的改選之路，會繼續堅守初衷。



採取通訊投票的中華排協，上午在明湖國中開票，選出28名理事與7名運動員理事後，傍晚再前往體育署二樓會議室進行常務理事與理事長改選，唯一參選人王貴賢連任，同步宣布秘書長將由現任副秘書長鄭松益接任，副理事長則包括楊惟超、黃國光以及龔建榮。



排協改選紛爭不斷，體育改革聯盟控訴排協黑箱作業，會員資格認定也有疑慮，導致改選時程一延再延，今天終於改選完成。



王貴賢坦言，由於改選進度落後，導致協會運作與中華隊的備戰都受到影響，他希望經費能盡快挹注，讓中華隊在剩下3個月專心備戰亞運。



這次排協的運動員理事名單當中，包括黃建逢、曾琬羚與吳韋華都是現役亞運中華培訓隊國手，王貴賢強調：「這次男、女排的現役國手都有入選理事，未來無論是哪個環節沒做好，他們都可以直接提出來。」



有「光頭神舉」封號的黃培閎得知落選後，在臉書粉絲頁上寫下：「毫無懸念，排協改選開票，我落選了！謝謝所有支持者和我一起走完這次體育改革的改選之路，我們盡力了！這個世界需要蝙蝠俠，可惜我不是。」



他說，他只是平凡人，一個排球選手，能做的只有繼續堅守初衷，努力不忘心中曾有的夢想，在體制外和夥伴們繼續努力。



今年企業排球挑戰賽首度售票，獲得球迷以實際行動捧場支持，王貴賢表示，目前已有老闆打算要籌組新球隊，新賽季女子組有機會從原先的4隊，擴增至5隊參戰，「應該很快就會有好消息。」



王貴賢也透露，這支新球隊的老闆有很多想法，甚至打算引進啦啦隊炒熱現場氣氛；但「排球沒有中場休息時間，每局間隔也只有3分鐘，加上場地中央還有網子隔開，要怎麼做我們還要再來討論。」（編輯：黃瑞弘）1070526