/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

王貴賢連任排協理事長 黃培閎落選理事

發稿時間：2018/05/26 19:01

最新更新：2018/05/26 19:01

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北26日電）中華民國排球協會今天完成改選，現任理事長王貴賢連任。退出國家隊的「光頭神舉」黃培閎則落選運動選手理事，他感謝支持者和他走完體育改革的改選之路，會繼續堅守初衷。

採取通訊投票的中華排協，上午在明湖國中開票，選出28名理事與7名運動員理事後，傍晚再前往體育署二樓會議室進行常務理事與理事長改選，唯一參選人王貴賢連任，同步宣布秘書長將由現任副秘書長鄭松益接任，副理事長則包括楊惟超、黃國光以及龔建榮。

排協改選紛爭不斷，體育改革聯盟控訴排協黑箱作業，會員資格認定也有疑慮，導致改選時程一延再延，今天終於改選完成。

王貴賢坦言，由於改選進度落後，導致協會運作與中華隊的備戰都受到影響，他希望經費能盡快挹注，讓中華隊在剩下3個月專心備戰亞運。

這次排協的運動員理事名單當中，包括黃建逢、曾琬羚與吳韋華都是現役亞運中華培訓隊國手，王貴賢強調：「這次男、女排的現役國手都有入選理事，未來無論是哪個環節沒做好，他們都可以直接提出來。」

有「光頭神舉」封號的黃培閎得知落選後，在臉書粉絲頁上寫下：「毫無懸念，排協改選開票，我落選了！謝謝所有支持者和我一起走完這次體育改革的改選之路，我們盡力了！這個世界需要蝙蝠俠，可惜我不是。」

他說，他只是平凡人，一個排球選手，能做的只有繼續堅守初衷，努力不忘心中曾有的夢想，在體制外和夥伴們繼續努力。

今年企業排球挑戰賽首度售票，獲得球迷以實際行動捧場支持，王貴賢表示，目前已有老闆打算要籌組新球隊，新賽季女子組有機會從原先的4隊，擴增至5隊參戰，「應該很快就會有好消息。」

王貴賢也透露，這支新球隊的老闆有很多想法，甚至打算引進啦啦隊炒熱現場氣氛；但「排球沒有中場休息時間，每局間隔也只有3分鐘，加上場地中央還有網子隔開，要怎麼做我們還要再來討論。」（編輯：黃瑞弘）1070526

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP