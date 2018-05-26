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優霸盃羽球賽 山口茜率日本奪冠

發稿時間：2018/05/26 21:07

最新更新：2018/05/26 21:34

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優霸盃羽球賽冠亞軍決賽26日在泰國曼谷近郊舉行，日本女單好手山口茜（圖）擊敗泰國的拉差諾，獲得首點。日本選手又連下二城，終場3比0獲優霸盃冠軍。中央社記者劉得倉曼谷攝　107年5月26日優霸盃羽球賽冠亞軍決賽26日在泰國曼谷近郊舉行，日本女單好手山口茜（圖）擊敗泰國的拉差諾，獲得首點。日本選手又連下二城，終場3比0獲優霸盃冠軍。中央社記者劉得倉曼谷攝　107年5月26日

（中央社記者劉得倉曼谷26日專電）在泰國曼谷舉行的2018湯優盃羽球賽，女子團體的優霸盃，今天由日本與泰國爭冠。日本女單山口茜擊退泰國拉差諾，搶下首點後，日本選手又連下二城，終場3比0獲優霸盃冠軍。

泰國隊今天首度打入優霸盃決賽，適逢週末湧入數千名泰國觀眾，日本隊也有許多日商組成啦啦隊前來加油，首點就由拉差諾對決女單世界排名第二的山口茜，拉差諾以15比21及19比21直落二敗在山口茜拍下，輸掉首點。

接著女雙登場，日本隊以21比18及21比12擊敗泰國隊，取得第二點，率先聽牌。

zoom in 在泰國舉行的優霸盃羽球賽，26日舉行冠亞軍決賽。日本女單好手奧原希望以直落二拿下致勝第3點，終場日本隊以3比0奪下本屆冠軍。中央社記者劉得倉曼谷攝　107年5月26日在泰國舉行的優霸盃羽球賽，26日舉行冠亞軍決賽。日本女單好手奧原希望以直落二拿下致勝第3點，終場日本隊以3比0奪下本屆冠軍。中央社記者劉得倉曼谷攝　107年5月26日

第三點女單上場，日本派出奧原希望，以21比12及21比9輕鬆拿下對手，取得致勝點。

日本隊最後以3比0奪下優霸盃冠軍，這是日本隊自1981年奪得優霸盃冠軍後，再度稱霸。

湯優盃羽球比賽分成男子團體的「湯姆斯盃」和女子團體的「優霸盃」兩大賽事，優霸盃在1981年之前每3年舉辦一次，1984年後每兩年舉辦一次。曾經獲14次優霸盃冠軍的中國隊，今年意外遭到泰國淘汰，未能進入決賽。（編輯：高照芬/徐崇哲）1070526

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