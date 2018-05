(中央社倫敦26日綜合外電報導)英格蘭足球隊背負英國在世界盃足球賽取得佳績希望的壓力原本已夠大了,球迷票選準備噴在代表隊巴士上的口號「賜我勝利」,讓英格蘭隊壓力更加沉重。



球迷網路票選口號,慷慨激昂的「賜我勝利」(Send us victorious)勝出,擊敗「齊心前進」(Drive forward as one」、「共享榮耀與熱情」(Pride. Passion. Together)等口號。



在推特(Twitter)上的1萬1000票計算之後,「共享榮耀與熱情」取得微幅領先,但社群媒體上的所有票開完後,「賜我勝利」奪得第一。



其他國家的口號也設下高標準。英格蘭隊的分組勁敵兼奪標黑馬比利時隊,他們的口號是「紅魔鬼出征」(Red Devils on a mission)。(譯者:嚴思祺/核稿:徐崇哲)1070526