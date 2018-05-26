/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

法網開打前夕 盧彥勳抱憾宣布退賽

發稿時間：2018/05/26 22:11

最新更新：2018/05/26 22:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北26日電）網壇年度第2場大滿貫賽法國網球公開賽，預計明天將進行首輪會內賽，在會內名單的台灣一哥盧彥勳，晚間臨時發佈聲明，表示肩傷未癒，為保險起見只能忍痛退賽。

盧彥勳去年在泰國冬訓時，不慎弄傷肩膀，經過4個多月治療復健，在4月底復出參加韓國3週的挑戰賽，不料打完釜山挑戰賽後，原本以為痊癒的右肩又出現不適與疼痛，不願放棄參賽機會的他，甚至提前抵達法國治療與訓練，希望能趕上法網。

無奈經過幾天測試，盧彥勳肩傷並未好轉，加上團隊和ATP醫生與物理治療師討論後，最後只能做出退賽的沉痛決定。

盧彥勳生涯共參加過10次法網，且從2009年至去年為止，他已連續9年參賽，今年因傷退賽後不但終結連續9年參賽紀錄，包括年初的澳洲網球公開賽在內，他因傷被迫連續缺席2場大滿貫賽。

盧彥勳在聲明稿中強調，對於退賽他感到非常遺憾，他強調若帶傷勉強下場打一輪賽事絕沒問題，但一方面有加重傷勢風險，另一方面也對不起支持他、買票進場的球迷。

接下來盧彥勳將和長庚醫療團隊及ATP醫生討論，如何進行後續治療，他的前教練與經紀人霍多夫（Dirk Hordorff）則希望，他不要太著急，應讓肩傷完全復元後再復出比賽。

盧彥勳法網宣布退賽後，今年法網會內賽（不含青少年組）的台灣球員，僅剩女單一姊謝淑薇，雙打則有詹詠然、詹皓晴這對姊妹花各自出擊，而謝淑薇女雙將和德國女將佩特科維奇（Andrea Petkovic）聯手。（編輯：黃于）1070526

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP