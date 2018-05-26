法網開打前夕 盧彥勳抱憾宣布退賽

（中央社記者龍柏安台北26日電）網壇年度第2場大滿貫賽法國網球公開賽，預計明天將進行首輪會內賽，在會內名單的台灣一哥盧彥勳，晚間臨時發佈聲明，表示肩傷未癒，為保險起見只能忍痛退賽。



盧彥勳去年在泰國冬訓時，不慎弄傷肩膀，經過4個多月治療復健，在4月底復出參加韓國3週的挑戰賽，不料打完釜山挑戰賽後，原本以為痊癒的右肩又出現不適與疼痛，不願放棄參賽機會的他，甚至提前抵達法國治療與訓練，希望能趕上法網。



無奈經過幾天測試，盧彥勳肩傷並未好轉，加上團隊和ATP醫生與物理治療師討論後，最後只能做出退賽的沉痛決定。



盧彥勳生涯共參加過10次法網，且從2009年至去年為止，他已連續9年參賽，今年因傷退賽後不但終結連續9年參賽紀錄，包括年初的澳洲網球公開賽在內，他因傷被迫連續缺席2場大滿貫賽。



盧彥勳在聲明稿中強調，對於退賽他感到非常遺憾，他強調若帶傷勉強下場打一輪賽事絕沒問題，但一方面有加重傷勢風險，另一方面也對不起支持他、買票進場的球迷。



接下來盧彥勳將和長庚醫療團隊及ATP醫生討論，如何進行後續治療，他的前教練與經紀人霍多夫（Dirk Hordorff）則希望，他不要太著急，應讓肩傷完全復元後再復出比賽。



盧彥勳法網宣布退賽後，今年法網會內賽（不含青少年組）的台灣球員，僅剩女單一姊謝淑薇，雙打則有詹詠然、詹皓晴這對姊妹花各自出擊，而謝淑薇女雙將和德國女將佩特科維奇（Andrea Petkovic）聯手。（編輯：黃于）1070526