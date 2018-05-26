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雷千瑩個人再添1銅 世界盃中華隊1金2銅

發稿時間：2018/05/26 22:33

最新更新：2018/05/26 22:33

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（中央社記者龍柏安台北26日電）混雙爭銅失利，雷千瑩很快收拾心情，並且迅速找回準心，她在2018世界盃射箭大獎賽土耳其站反曲弓女子個人對抗賽銅牌戰，以6比2輕取南韓選手，個人再添一銅。

中華射箭代表隊在世界盃射箭大獎賽土耳其站，除昨天複合弓拿下女團金牌外，今反曲弓女團也獲銅牌，加上雷千瑩個人對抗賽再添1銅，全隊累積拿下1金、2銅佳績，中華隊總教練林政賢強調：「獎牌多寡倒是其次，選手從比賽中獲得經驗才是最重要的，我們的目標還是8月的亞運。」

雷千瑩傍晚先和學弟饒廷宇聯手征戰混雙，無奈風勢太強，加上兩人調整應變不如地主土耳其組合，先以2比6落敗，混雙結束後「雷母」雷千瑩提弓再上，僅在第3局射出全場唯一的一支8分箭，平均箭值高達9.33分，以6比2順利射銅。

「對我來說，這面獎牌是個肯定」，雷千瑩坦言，對手實力堅強，加上場風又亂、不太好抓，「我就是專心做好動作，畢竟比起對手，我多比了一場混雙銅牌戰」。林政賢則說：「能在這種風勢下，射出這種成績真的不簡單。」

上一站世界盃上海大獎賽，中華隊在複合弓女團與反曲弓女團各自拿下1面銀牌，轉戰土耳其後則添得1金、2銅，兩站都有獎牌入袋，林政賢認為，經過這幾場比賽，選手更能享受比賽氣氛，「我們輸都不是因為緊張，而是調整速度不如對手快，我們贏，是贏在選手更沈著，能把平時練習的水準發揮出來」。（編輯：黃于）1070526

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