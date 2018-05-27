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林子偉雙重賽1安4K 紅襪兩戰皆不敵費城人

發稿時間：2018/05/27 11:24

最新更新：2018/05/27 11:24

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（中央社記者謝靜雯台北27日綜合報導）美國職棒小聯盟3A紅襪隊今天與費城人隊打雙重賽，旅美紅襪隊3A野手林子偉，今天2場比賽總計7個打數敲出1支安打，貢獻1分打點，吞下4次三振，賽後打擊率2成12。

紅襪隊今天與費城人隊打雙重賽，首場比賽林子偉先發打第1棒、守二壘，林子偉首局吞下三振，3局球隊0比4落後時，適時安打，替球隊送回第1分，5局敲出滾地球，7局再吞下三振。

首場比賽費城人隊首局靠著接連安打、歐提茲（Danny Ortiz）全壘打，開賽就拿下4分，紅襪隊前2局沒有得分攻勢，3局靠著接連安打拿下1分，5局再靠著保送、接連安打拿下第2分。

費城人隊6局上半再起攻勢，曼尼塞斯（Joey Meneses）、柯贊斯（Dylan Cozens）連開轟，多添2分保險分，紅襪隊追分不及，以3比6吞敗。

第2場比賽林子偉先發打第2棒、守游擊，林子偉打擊沒有表現；費城人隊2局靠著里克斯（Nick Rickles）3分砲拿分，3局考吉爾（Collin Cowgill）再敲陽春砲；紅襪隊3局打完0比4落後，4局靠著迪赫蘇斯（Ivan De Jesus Jr.）2分砲拿分，追分不及、以2比6吞下敗仗。

林子偉今天首場比賽單場4打數敲出1支安打，吞下2次三振，第2場比賽單場3打數沒有安打表現，也吞下2次三振，賽後打擊率降至2成12。（編輯：張芷瑄）1070527

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