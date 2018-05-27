秋信守176轟登亞洲全壘打王 遊騎兵急尋紀念球

（中央社德州阿靈頓26日綜合外電報導）南韓球星秋信守今天敲出美國職棒生涯第176支全壘打，成為大聯盟亞洲全壘打王。不過這顆具有紀念意義的球被對方球員丟進觀眾席，所屬的遊騎兵隊正上網協尋這顆球。



德州遊騎兵隊今天在延長賽10局下，靠著秋信守敲出再見全壘打，在主場以4比3擊敗堪薩斯皇家。遊騎兵打破0比3落後，逆轉奪勝，最近5場比賽贏下4場。



35歲的秋信守也靠著這支全壘打，超越了松井秀喜保持的生涯175轟紀錄，成為大聯盟最多轟的亞洲球員。此外，這也是秋信守生涯第3支再見轟。



秋信守賽後談到這項紀錄表示：「我真的不擔心這個紀錄。我很在乎它，但我在大聯盟打了很久，保持健康、盡力而為，紀錄自然會來。」



遊騎兵隊在推特上向球迷喊話，呼籲撿到這顆全壘打球的人可以出面。



推文寫道：「我們有個請求。秋信守這支全壘打締造了亞洲球員在大聯盟的最多轟紀錄，它落在@皇家隊牛棚區，之後被丟向外野看台的一名幸運球迷…簡單來說，秋信守想要回這顆球。」



秋信守2005年在西雅圖水手展開大聯盟生涯，隔年交易到克里夫蘭印地安人，效力印地安人7個球季之後轉戰辛辛那提紅人。2013年效力紅人時，他成為第一名在大聯盟季後賽開轟的南韓選手。2014年起來到德州遊騎兵。（譯者：林宏翰/核稿：鄭詩韻）1070527