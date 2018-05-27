加州曲棍球錦標賽 台灣小將拚勁足

彰化平和國小參加2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽，首日賽程2連勝，衛冕更添信心。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年5月27日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯26日專電）2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽正在進行賽程，台灣共有3所中小學組隊參加，小將們無畏時差，面對個頭高大的歐美選手毫不怯場，拚勁十足展現旺盛鬥志。



根據主辦單位官方網站，加州盃曲棍球分齡錦標賽（California Cup International Field Hockey Tournament）有來自世界多個國家的隊伍參賽。



主辦單位指出，這項賽事自1972年至今邁入第47屆，起初只有6隊參賽，自2014年達到150隊的規模，今年仍有超過140支的隊伍參賽。



主辦單位的官網介紹，他們分別來自地主美國、中華民國台灣、阿根廷、墨西哥、加拿大、紐西蘭、澳洲。比賽現場中華民國國旗與各參賽國國旗並立，迎風飄揚。



台灣今年參賽的隊伍分別來自彰化平和國小、高雄路竹國小與桃園凌雲國中女子隊，平和國小是去年這項賽事12歲以下混合組的冠軍，這次尋求衛冕展現奪冠實力，當地時間26日的兩場比賽，分別以3比0與5比0取得2連勝。



平和國小校長張鴻章賽後接受中央社記者訪問表示，去年雖奪冠但今年仍加緊練習，孩子們帶著信心，今天兩場旗開得勝，希望之後的賽程繼續努力，奪得佳績。



高雄路竹國小的曲棍球隊，則是全部由三至五年級的娘子軍組成，挑戰12歲以下混合組競賽，面對交手隊伍的陣容有男有女，她們仍力拚全場，精神可佳。



兩場比賽打完，總務主任鍾德欣賽後受訪說，女生要跟他們拚搏是有困難的。



談到平日集訓的甘苦，他說，訓練小選手就像爸爸媽媽帶小孩，不時得處理突如其來的狀況，就在今天早晨，隊裡有個小朋友不小心踩到釘針，這種通常不會發生的事，偏偏就這麼巧，在比賽開始前發生。



鍾德欣指出，加州盃是一個顯身手的殿堂，大家都以來這裡比賽為榮，指導小選手們最大的快樂就是他們乖乖聽話，達成教練的指示。



至於凌雲國中女子隊打完2場，戰績一勝一和，這3支來自台灣的球隊，依據大會的安排，明天將繼續初賽的賽程，後天上午是準決賽，並於中午展開冠亞軍戰。（編輯：紀錦玲）1070527