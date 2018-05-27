陳偉殷優質先發收穫大 坦言拉長局數是障礙

（中央社記者謝靜雯台北27日電）旅美馬林魚隊投手陳偉殷，今天對國民比賽7.1局優質先發，但打線沒幫忙，馬林魚以1比4吞敗，陳偉殷無關勝敗；陳偉殷坦言今年拉長局數是一大障礙，能投到8局是今天最大收穫。



陳偉殷本季前幾場先發出賽，投球局數都不長，最多投到5.1局，今天先發狀況不錯，前7局僅被敲出2支安打，沒有失掉分數，直到8局1人出局後，被迪佛（Wilmer Difo）敲出陽春砲掉分後退場。



陳偉殷今天總計用94球投7.1局，被敲3支安打包括一發全壘打，投出6次三振，失掉1分責失分，兩隊1比1平手時退場、無關勝敗；陳偉殷上一次在大聯盟先發出賽投至少7局已經是2017年4月19日，本季首場優質先發，但無緣勝投。



陳偉殷表示，今天嘗試攻擊不同的位置，已經很長時間沒有投這麼長局數的比賽，「但提醒自己不要想這麼多，積極攻擊打者，專注在投球與和打者的對決上，好的結果就會發生」。



今天比賽陳偉殷投出本季最長先發局數，用球數不多，被問起有沒有想過要完投，陳偉殷直言沒有多想，「今年局數對我來講是比較大的障礙，去年幾乎一整年都在休息，今年回來先發，要一下子拉長局數有一定的難度，沒想到今天可以控制用球數、投到這樣的局數，是比較大的收穫」。



陳偉殷今天出賽表現亮眼，送給國民隊強打哈波（Bryce Harper）3次三振，陳偉殷表示，賽前有跟捕手討論，今天交手感覺沒有差很多，但他提到哈波狀況可能不太好，「今天3次交手，蠻多顆球都是之前交手他會打得不錯的球，但他的狀況可能不好，太急著要出棒，今天好球數都有先搶到，變成自己的優勢」。



對於今天先發表現，陳偉殷表示，想辦法擾亂打者節奏，速差和投球位置都控制的不錯，也有辦法先搶到好球數；8局被敲全壘打，陳偉殷表示，「只能說對方打得好，也是自己失投，但不要想太多，讓自己往好的方向去想」。（編輯：張芷瑄）1070527