全國身障運動會 曾紓寧用無聲節奏奪下雙金

107年度全國身障運動會27日進入最後一天賽程，來自新竹市的聽障游泳選手曾紓寧，用自己的節奏，在游泳項目中拿下2金2銀佳績。（新竹市政府教育處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年5月27日

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）107年度全國身障運動會今天進入最後一天賽程，來自新竹市的聽障游泳選手曾紓寧，用自己的節奏，在游泳項目中拿下2金2銀佳績，她說「即使聽不見，也要游出自己的速度」。



107年度全國身障運動會游泳項目24日起在嘉義市舉辦，被朋友們稱為「水底玉嬌豚」的曾紓寧維持一貫的亮眼表現，在賽事中奪下100公尺仰式、50公尺仰式雙料冠軍及50公尺蝶式、50公尺自由式銀牌。



新竹市政府教育處發新聞稿表示，曾紓寧自幼即是重度聽障者，聽不到90分貝以下的聲音，從全國中等學校運動會、全國運動會，一直到2005年的墨爾本聽障奧運、2007年世界聽障錦標賽等賽事，屢奪金牌、破紀錄，成為台灣的驕傲。



「每次比賽，想的只有一件事，就是全力游到終點。」曾紓寧賽後向教育處分享，她在比賽時因為聽不到槍響，只能偷瞄隔壁水道選手出發的動作，才能跟著起步，所以總是比人家慢半拍，但她說「沒關係，只要游得更快一點就可以追回來。」



曾紓寧說，在各地比賽征戰的過程中，也曾遭遇瓶頸、想要放棄，但仍耐著性子反覆練習，可能因為在無聲世界裡，反而讓她更清楚自己想要的是什麼，即使起步慢半拍也無妨，盡力用自己的節奏創造好成績。



新竹市府教育處表示，107年度全國身心障礙運動會於本月24日至27日舉辦，新竹市代表隊截至26日為止已累積5金、4銀、2銅成績，包括曾紓寧的2金2銀，還有參加健力項目的楊國清及肢障男子組輪椅網球團體賽也分別摘下金牌，劉育瑋在視障男子組田徑400公尺拿下銀牌及田徑200公尺B3級銅牌。（編輯：施燕飛）1070527



