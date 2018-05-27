黃翰軒關鍵轟帶頭 竹縣華南金控少棒晉4強

（中央社記者謝靜雯台北27日電）華南金控盃全國少棒賽，新竹縣今天一度8分落後，後來6年級球員帶頭衝，黃翰軒關鍵2分砲帶士氣，率隊以13比11擊敗台北市、晉4強；總教練紀諺廷說，很感動球員展現不服輸精神。



新竹縣隊今天與台北市隊交手，2局守備、投手都有狀況，台北市隊單局靠著4支安打、4次保送、失誤，單局攻下7分；3局台北市隊再添3分，3局上半打完新竹縣隊2比10落後。



新竹縣隊3局下半開始追分，靠著接連安打、失誤先拿3分，4局靠著觸身球保送、安打、暴投，黃翰軒關鍵2分砲，幫球隊將比數追到8比10，接著再靠接連安打，多添1分；5局新竹縣再起攻勢，靠著接連安打、失誤，送回追平分，黃翰軒關鍵安打，替球隊送回超前分。



新竹縣隊總教練紀諺廷表示，這批球員以5年級為主，先發打序中只有4名6年級球員，「我們的陣容要打選拔賽會比較辛苦」；紀諺廷很欣慰，陣中6年級球員帶頭衝，今天比賽6年級黃翰軒好表現，單場2安、3分打點，是球隊最後能拿下勝利的關鍵。



紀諺廷表示，黃翰軒在母隊上（舍官）國小就是最優秀的球員，但母隊大賽機會不多，需要多打幾場比賽讓他找到手感，「今天比賽終於發揮，他是爆發力很好的球員」。



新竹縣隊此次以關西為主體，加入中山、上（舍官）、六家國小球員組成聯隊，陣中有不少球員是客家人，紀諺廷表示，一開始集訓時狀況不好，透過交流賽慢慢打出隊型，「今天這場比賽，展現客家人不放棄的精神，能夠有這樣的表現已經超乎預期」。



新竹縣隊4強首戰將與桃園市隊交手，紀諺廷表示，壓力在對方身上，這次參賽就是希望讓5年級球員磨經驗，讓6年級放手表現、爭取當國手機會，能夠打進4強已經夠了。



身為球隊中心打線，黃翰軒對前幾場出賽表現不滿意，今天終於開轟，他坦言，之前有點想要放棄，「但教練團不斷鼓勵我要對自己有信心，不到比賽結束都不要放棄」，今天上場比賽，抓直球、內角球，全力攻擊，打出不錯成績。（編輯：吳佳穎/張芷瑄）1070527