/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票陳偉殷川金會布吉納法索
>rss

黃翰軒關鍵轟帶頭 竹縣華南金控少棒晉4強

發稿時間：2018/05/27 15:28

最新更新：2018/05/27 15:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯台北27日電）華南金控盃全國少棒賽，新竹縣今天一度8分落後，後來6年級球員帶頭衝，黃翰軒關鍵2分砲帶士氣，率隊以13比11擊敗台北市、晉4強；總教練紀諺廷說，很感動球員展現不服輸精神。

新竹縣隊今天與台北市隊交手，2局守備、投手都有狀況，台北市隊單局靠著4支安打、4次保送、失誤，單局攻下7分；3局台北市隊再添3分，3局上半打完新竹縣隊2比10落後。

新竹縣隊3局下半開始追分，靠著接連安打、失誤先拿3分，4局靠著觸身球保送、安打、暴投，黃翰軒關鍵2分砲，幫球隊將比數追到8比10，接著再靠接連安打，多添1分；5局新竹縣再起攻勢，靠著接連安打、失誤，送回追平分，黃翰軒關鍵安打，替球隊送回超前分。

新竹縣隊總教練紀諺廷表示，這批球員以5年級為主，先發打序中只有4名6年級球員，「我們的陣容要打選拔賽會比較辛苦」；紀諺廷很欣慰，陣中6年級球員帶頭衝，今天比賽6年級黃翰軒好表現，單場2安、3分打點，是球隊最後能拿下勝利的關鍵。

紀諺廷表示，黃翰軒在母隊上（舍官）國小就是最優秀的球員，但母隊大賽機會不多，需要多打幾場比賽讓他找到手感，「今天比賽終於發揮，他是爆發力很好的球員」。

新竹縣隊此次以關西為主體，加入中山、上（舍官）、六家國小球員組成聯隊，陣中有不少球員是客家人，紀諺廷表示，一開始集訓時狀況不好，透過交流賽慢慢打出隊型，「今天這場比賽，展現客家人不放棄的精神，能夠有這樣的表現已經超乎預期」。

新竹縣隊4強首戰將與桃園市隊交手，紀諺廷表示，壓力在對方身上，這次參賽就是希望讓5年級球員磨經驗，讓6年級放手表現、爭取當國手機會，能夠打進4強已經夠了。

身為球隊中心打線，黃翰軒對前幾場出賽表現不滿意，今天終於開轟，他坦言，之前有點想要放棄，「但教練團不斷鼓勵我要對自己有信心，不到比賽結束都不要放棄」，今天上場比賽，抓直球、內角球，全力攻擊，打出不錯成績。（編輯：吳佳穎/張芷瑄）1070527

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP