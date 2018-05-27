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陳鴻恩單場4安 玉山盃青棒台東淘汰宜蘭

發稿時間：2018/05/27 18:44

最新更新：2018/05/27 20:06

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107年玉山盃全國青棒錦標賽，台東縣隊（圖）27日敗部比賽與宜蘭縣隊交手，台東縣投打發揮，陳鴻恩單場4安，率隊以8比1擊敗淘汰宜蘭縣隊，28日將與新竹市碰頭。（台東縣隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年5月27日107年玉山盃全國青棒錦標賽，台東縣隊（圖）27日敗部比賽與宜蘭縣隊交手，台東縣投打發揮，陳鴻恩單場4安，率隊以8比1擊敗淘汰宜蘭縣隊，28日將與新竹市碰頭。（台東縣隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年5月27日

（中央社記者謝靜雯台北27日電）107年玉山盃全國青棒錦標賽，台東縣投打發揮，陳鴻恩單場4安，率隊以8比1擊敗淘汰宜蘭縣隊，明天將與新竹市交手；台中市以9比3擊敗花蓮縣，明天將與桃園市碰頭。

台東縣隊敗部比賽與宜蘭縣交手，先發投手楊笑龍前3局沒有失分，4局被宜蘭縣宋奇軒敲出陽春砲掉分，5局接連投出2次保送，抓到盜壘跑者，1人出局後退場；胡家豪接手後援2.2局，沒再讓對手有機會拿下分數。

台東縣隊全場敲出11支安打，第4棒陳鴻恩單場4打數敲出4支安打，貢獻1分打點，表現亮眼，台東縣隊首局先拿2分，3到7局、局局得分，7局打完提前拿下比賽勝利。

桃園市隊昨天比賽不敵台北市隊、落入敗部，今天敗部與嘉義市隊交手，陳子傑先發投6局被敲6支安打，投出5次三振，僅在6局因為失誤、接連被敲安打，失掉1分非責失分，侯羿輔後援投3局、無失分，桃園終場以5比1拿勝。

台中市隊今天與花蓮縣隊交手，花蓮縣隊首局靠著保送、失誤先馳得點，台中市隊2局開始追分，靠著接連保送、失誤，沒有敲出安打就拿下2分、超前比數，3局再靠接連安打，多添2分；台中市隊今天全場敲出14支安打，林瑞鈞、王浩軍都有單場3安好表現，終場以9比3拿下勝利。（編輯：張銘坤）1070527

107年玉山盃全國青棒錦標賽，台東縣隊27日敗部比賽與宜蘭縣隊交手，先發投手楊笑龍（前）前3局沒有失分，4局被敲陽春砲掉分，5局接連投出2次保送，抓到盜壘跑者，一人出局後退場，台東縣以8比1拿下勝利。（台東縣隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年5月27日107年玉山盃全國青棒錦標賽，台東縣隊27日敗部比賽與宜蘭縣隊交手，先發投手楊笑龍（前）前3局沒有失分，4局被敲陽春砲掉分，5局接連投出2次保送，抓到盜壘跑者，一人出局後退場，台東縣以8比1拿下勝利。（台東縣隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年5月27日
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