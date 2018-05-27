/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票陳偉殷川金會布吉納法索
>rss

湯姆斯盃羽球賽 中國冠軍日本亞軍

發稿時間：2018/05/27 19:05

最新更新：2018/05/27 20:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
在泰國舉行的湯優盃羽球比賽，27日進行男子團體冠亞軍決賽，日本男單好手桃田賢斗輕取中國諶龍，搶下首點，但後繼無力，最後日本隊以1比3獲得銀牌。中央社記者劉得倉曼谷攝　107年5月27日在泰國舉行的湯優盃羽球比賽，27日進行男子團體冠亞軍決賽，日本男單好手桃田賢斗輕取中國諶龍，搶下首點，但後繼無力，最後日本隊以1比3獲得銀牌。中央社記者劉得倉曼谷攝　107年5月27日

（中央社記者劉得倉曼谷27日專電）在泰國曼谷舉行的2018湯優盃羽球賽，男子團體的湯姆斯盃，日本與中國今天爭冠，日本桃田賢斗以直落二勝中國諶龍，取得首點，但後繼無力，以1比3敗北，冠軍由中國贏得。

今天的比賽由日本男單好手桃田賢斗對上中國諶龍，桃田賢斗以21比9及21比18，搶下首點。

接著男雙登場，日本隊以10比21及18比21不敵中國的劉成/張楠，形成1比1。

第三點由男單上場，中國隊石宇奇接戰日本的西本拳太，石宇奇以21比12及21比17，直落二輕鬆拿下對手，中國隊2比1聽牌。

接著男雙登場，中國由李俊慧/劉雨辰對戰日本的園田啟悟/渡邊勇大，中國隊先以17比21輸掉首局，第二局以21比19搶回一局，進入第三局關鍵局，最後以22比20力克日本。日本隊最後以1比3敗北，取得亞軍。

湯優盃羽球賽分成男子團體的「湯姆斯盃」和女子團體的「優霸盃」兩大賽事。（編輯：郭中翰）1070527

在泰國舉行的湯優盃羽球比賽，男子團體湯姆斯盃冠亞軍決賽27日由中國對上日本，日本先盛後衰，以1比3不敵，中國男雙李俊慧（左）/劉雨辰（右）第三局逆轉搶下致勝點。中央社記者劉得倉曼谷攝　107年5月27日在泰國舉行的湯優盃羽球比賽，男子團體湯姆斯盃冠亞軍決賽27日由中國對上日本，日本先盛後衰，以1比3不敵，中國男雙李俊慧（左）/劉雨辰（右）第三局逆轉搶下致勝點。中央社記者劉得倉曼谷攝　107年5月27日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP