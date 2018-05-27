湯姆斯盃羽球賽 中國冠軍日本亞軍

在泰國舉行的湯優盃羽球比賽，27日進行男子團體冠亞軍決賽，日本男單好手桃田賢斗輕取中國諶龍，搶下首點，但後繼無力，最後日本隊以1比3獲得銀牌。中央社記者劉得倉曼谷攝 107年5月27日

（中央社記者劉得倉曼谷27日專電）在泰國曼谷舉行的2018湯優盃羽球賽，男子團體的湯姆斯盃，日本與中國今天爭冠，日本桃田賢斗以直落二勝中國諶龍，取得首點，但後繼無力，以1比3敗北，冠軍由中國贏得。



今天的比賽由日本男單好手桃田賢斗對上中國諶龍，桃田賢斗以21比9及21比18，搶下首點。



接著男雙登場，日本隊以10比21及18比21不敵中國的劉成/張楠，形成1比1。



第三點由男單上場，中國隊石宇奇接戰日本的西本拳太，石宇奇以21比12及21比17，直落二輕鬆拿下對手，中國隊2比1聽牌。



接著男雙登場，中國由李俊慧/劉雨辰對戰日本的園田啟悟/渡邊勇大，中國隊先以17比21輸掉首局，第二局以21比19搶回一局，進入第三局關鍵局，最後以22比20力克日本。日本隊最後以1比3敗北，取得亞軍。



湯優盃羽球賽分成男子團體的「湯姆斯盃」和女子團體的「優霸盃」兩大賽事。（編輯：郭中翰）1070527



