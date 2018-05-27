高國麟4安悍將拿勝 兄弟最快29日被淘汰

中職富邦悍將隊27日與中信兄弟交手，新秀申皓瑋表現亮眼，高國麟（圖）單場4安，獲頒單場最有價值球員，悍將隊以7比4拿勝，賽後兄弟隊上半季淘汰指數剩一，最快29日被淘汰。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年5月27日

（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職富邦悍將隊今天與中信兄弟交手，新秀申皓瑋表現亮眼，目前4場出賽敲3轟，高國麟單場4安，悍將以7比4拿勝，賽後兄弟隊上半季淘汰指數剩一，最快29日被淘汰。



悍將隊20歲野手申皓瑋24日本季首度升上一軍，打擊表現亮眼，今天賽前本季一軍3場出賽，單場都敲出2支安打，今天比賽3局球隊1比0領先時開轟，替球隊取得2比0領先，也是個人本季第3轟，高國麟補上2分砲，拉開領先差距。



兄弟隊今天比賽前2局沒有得分攻勢，3局靠著接連安打攻下2分，悍將隊6局靠著胡金龍個人本季第4轟，取得5比2領先，8局再多添2分保險分，兄弟隊王勝偉9局敲出生涯首支代打全壘打，兄弟再靠著保送、吳東融安打多追1分，追分不及、吞下敗仗。



悍將隊申皓瑋今天單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，高國麟單場4打數敲出4支安打，貢獻2分打點，高國麟獲頒單場最有價值球員。



悍將隊投手林煜清上一次在中職一軍先發出賽為去年8月5日，今天比賽再度扛先發，投3.1局被敲3支安打，投出2次三振，失掉2分責失分，黃亦志4局一人出局、壘上有人時接替投球，投2.1局被敲一支安打、無失分，拿下個人本季首勝。



兄弟隊今天再度採用「假性先發」，讓楊志龍一個月內第6度扛先發，楊志龍投2局沒被敲出安打，失掉一分責失分，投出2次三振，兄弟輸球、楊志龍承擔敗投。



兄弟隊今天比賽輸球，加上另一場比賽Lamigo桃猿隊擊敗統一獅隊，賽後兄弟隊上半季淘汰指數剩一，最快29日就會成為上半季第一支被淘汰的球隊。（編輯：張銘坤）1070527