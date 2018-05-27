法網籤表出爐 詹皓晴女雙首輪將對謝淑薇

（中央社記者李晉緯台北27日綜合報導）大滿貫之一的法網籤表今天出爐，詹皓晴與中國大陸女將楊釗煊的組合，在女雙首輪將對上謝淑薇與德國女將佩特科維奇（Andrea Petkovic）的組合。



網壇年度第二場大滿貫賽事-法國網球公開賽，台灣選手這次有詹詠然、詹皓晴、謝淑薇3組女雙分頭出擊，謝淑薇同時也將在女單出賽，而原訂參加男單賽事的盧彥勳，因為肩傷未癒在26日宣布退賽。



名列大會女雙第8種子的詹皓晴/楊釗煊，在法網64籤的女雙首輪，就要對上未列種子的謝淑薇/佩特科維奇，詹皓晴今年先在杜拜女網賽與楊釗煊搭檔，逆轉擊敗謝淑薇和中國大陸女將彭帥的組合奪冠，但謝淑薇接下來在印地安泉網賽改與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）搭檔，在雙打16強賽擊敗詹皓晴與詹詠然的組合。



至於名列本次法網大會女雙第4種子，詹詠然和美國女將瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands）的組合，首輪將對上法國女將哈莎諾（Virginie Razzano）和蘇薇恩（Jade Suvrijn）的組合；單打的部分，謝淑薇首輪將對上瑞典選手皮特森（Rebecca Peterson）。（編輯：陳清芳）1070527