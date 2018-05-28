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法網賽點燃戰火 狄米特羅夫錦織圭獲首勝

發稿時間：2018/05/28 00:45

最新更新：2018/05/28 00:45

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（中央社巴黎27日綜合外電報導）法國網球公開賽今天點燃戰火，保加利亞男單第4種子狄米特羅夫旗開得勝，擊敗名不見經傳的埃及對手，順利挺進第2輪比賽。日本一哥錦織圭也獲勝晉級。

狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）依照籤表首戰本應和塞爾維亞老將楚易基（Viktor Troicki）對陣，但楚易基在賽前因背傷退賽，讓世界排名182的埃及球員沙瓦（Mohamed Safwat）有機會首次在大滿貫賽露臉。

27歲的狄米特羅夫表示，他在熱身時才得知對手換人，雖然距離比賽開始只剩30分鐘，但也沒辦法，還是得準備上陣。他在第3盤雖遭沙瓦反撲，纏鬥到搶七局面，但仍以6比1、6比4和7比6（7比1）直落3盤，搶得首勝。

如今世界排名21的錦織圭面對以外卡參賽的法國21歲小將詹維爾（Maxime Janvier），一直穩占上風，終場以7比6（7比0）、6比4和6比3直落3盤獲勝。

烏克蘭女單第4種子絲薇托莉娜（Elina Svitolina）扭轉首盤以1比5落後的逆境，後來居上以7比5和6比3擊敗澳洲對手托米揚諾維奇（Ajla Tomljanovic），贏得首勝晉級。

23歲的絲薇托莉娜2015和2017年都曾打進法網8強賽，今年初在澳洲公開賽也曾晉級8強。她在淘汰托米揚諾維奇後表示：「為大滿貫賽作好準備一向是我的目標，我的主要目標。」

贏得上屆美國公開賽女單冠軍的美國第10種子史蒂芬斯（Sloane Stephens）輕騎過關，以6比2和6比0直落兩盤，淘汰荷蘭對手魯斯（Arantxa Rus），只花了49分鐘就獲勝晉級。

史蒂芬斯近況甚佳，她在抵達巴黎前剛贏得邁阿密公開賽冠軍，首度躋身世界排名前10名。（譯者：林治平）1070528

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