歐冠3連霸 皇馬風光歸國粉絲熱情歡慶

皇家馬德里隊在歐洲冠軍聯賽決賽擊敗英超利物浦隊，完成歐冠盃3連霸後，成千上萬名熱情粉絲27日夾道歡迎他們光榮歸國。（圖取自皇家馬德里隊官網 www.realmadrid.com）

（中央社馬德里27日綜合外電報導）西甲勁旅皇家馬德里隊在基輔舉行的歐洲冠軍聯賽決賽擊敗英超利物浦隊，完成歐冠盃3連霸後，成千上萬名熱情粉絲今天在西班牙首都馬德里夾道歡迎他們光榮歸國。



法新社報導，搭載皇馬球員與冠軍獎盃的敞篷巴士一路開到球隊傳統的慶祝地點大地女神廣場（Plaza de Cibeles，或稱西貝萊斯廣場），球迷興奮歡呼並揮舞球隊圍巾。有些小朋友坐在父母肩上爭睹巴士經過。



這輛白色大巴士的車身可見「13冠」（Campeones 13）字樣與皇馬隊徽，慶祝球隊延續紀錄拿下隊史第13座歐冠盃冠軍。



隊長拉莫斯（Sergio Ramos）和隊友在巴士上邊向群眾揮手，邊拿手機拍下現場盛況，一路上有騎警護航。



拉莫斯走到廣場噴泉上方搭建的走道，將球隊圍巾和隊旗披在大地女神像身上時，現場群眾一片歡呼。



他和皇馬後衛馬塞洛（Marcelo）之後高舉獎盃時，白色碎紙片從天而降，背景音樂皇后合唱團（Queen）名曲We Are the Champions響徹雲霄。



巴士之後開到皇馬伯納烏球場（Santiago Bernabeu stadium），現場施放煙火慶祝。



路透社報導，皇馬球迷在慶祝活動中呼籲葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）繼續留在皇馬。他在皇馬贏得歐冠盃後的訪問中說「待在皇馬的日子真是美好」，暗示自己可能離開球隊。



C羅在馬德里的慶祝活動中顯得心情大好，全隊聚集在廣場噴泉時，C羅宣告「大家明年見」，讓粉絲對他續披皇馬戰袍燃起希望。



C羅在皇馬伯納烏球場獲得英雄式歡迎，粉絲高喊他的名字，大唱「C羅請留下」。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070528