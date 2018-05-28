詹姆斯準大三元 騎士闖進NBA總冠軍賽

（中央社記者李晉緯台北28日電）NBA騎士隊今天在詹姆斯打滿48分鐘，拿下35分、15籃板、9助攻的「準大三元」帶領下，以87比79逆轉擊敗塞爾蒂克，在7戰4勝制系列賽勝出，拿下東區冠軍，連4年闖進總冠軍賽。



美國職籃（NBA）7戰4勝制的東區冠軍賽最終戰，今天在波士頓塞爾蒂克隊主場進行，關鍵的決一死戰，克里夫蘭騎士隊的洛夫（Kevin Love）因腦震盪缺席。



塞爾蒂克本場比賽打出6比0開局取得領先，騎士詹姆斯（LeBron James）單節獨拿12分，但塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）、霍福德（Al Horford）聯手攻下17分，且單節0失誤，讓騎士在首節以18比26落後。



次節開局，塞爾蒂克一度將領先拉開到兩位數，騎士在史密斯（JR Smith）飆進三分球後，拉出一波12比2的攻勢，將落後追到2分差，但在布朗（Jaylen Brown）砍進三分球後，讓騎士在半場以39比43小幅落後塞爾蒂克。



下半場開賽後，葛林（Jeff Green）完成「三分打」，讓騎士先以47比47扳平，隨後在他砍進三分球後，騎士以53比51超前，靠著這波9比0攻勢，騎士反以56比51領先，雖然塞爾蒂克回敬5比0攻勢追平，但詹姆斯適時投進三分球，騎士前3節打完以59比56將比分超前。



末節包括霍福德灌籃後的完成的「三分打」，塞爾蒂克以5比0開局要回領先，雙方一陣拉鋸後，塞爾蒂克取得小幅領先，但騎士在以71比72落後時，拉出13比2攻勢，不但逆轉戰局，還將領先拉開到兩位數，最終騎士以87比79逆轉，擊敗塞爾蒂克拿下東區冠軍，連4季闖進總冠軍賽。



詹姆斯今天有35分、15籃板、9助攻的「準大三元」表現、葛林攻下19分次之，史密斯、湯普森（Tristan Thompson）分別拿下12分、10分。



塔特姆今天攻下全隊最高24分，霍福德的17分次之、莫里斯（Marcus Morris）有14分、12籃板的「雙十」演出、布朗（Jaylen Brown）貢獻13分。



賽後詹姆斯表示，拿下東區冠軍真的很激動，洛夫無法上場對球隊影響很大，但隊友都適時挺身而出，尤其葛林的出手選擇都很正確，「這就是團隊籃球」。



針對今天打滿48分鐘一事，詹姆斯表示，他知道今天這麼重要的比賽，對手都會針對他防守，讓他的出手變得困難，「所以我試著分球給隊友，而他們都能進球，這是今天贏球關鍵」。（編輯：張芷瑄）1070528