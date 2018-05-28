江少慶優質先發第5勝入袋 黃暐傑中繼收第3勝

（中央社記者謝靜雯台北28日綜合報導）旅美印地安人隊小聯盟2A投手江少慶，今天與巨人隊交手，6.2局優質先發，率隊以8比3拿勝，江少慶收下本季第5勝；響尾蛇隊高階1A投手黃暐傑，今天中繼1局拿勝投。



今天比賽江少慶前4局讓巨人隊打者12上12下，直到5局被戴維斯（Dylan Davis）敲出陽春砲失掉第1分，7局先讓首名打者敲出滾地球出局，接著被敲安打、三振抓到第2個出局數後退場，接替投手沒能踩煞車，再被敲出安打掉分，這1分要記在江少慶身上。



印地安人隊今天比賽3局靠著洛普史托克（Sicnarf Loopstok）陽春砲拿下第1分，5局下半靠著接連安打、哈格提（Sam Haggerty）、齊森霍（Lonnie Chisenhall）先後開轟，單局攻下6分、奠定勝基。



江少慶今天先發總計用93球投6.2局，被敲3支安打，投出6次三振，失掉2分責失分，收下個人本季第5勝，近2場先發出賽都拿下勝投，賽後防禦率3.19。



響尾蛇隊高階1A投手黃暐傑，今天與水手隊比賽，8局下半兩隊0比0平手時登板中繼，總計投1局沒被敲出安打，投出2次三振，9局上半響尾蛇隊靠著安打、盜壘、暴投、失誤，跑回致勝分，終場以1比0拿勝，黃暐傑收下個人本季第3勝，近9場出賽無失分。（編輯：方沛清）1070528