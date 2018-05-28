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美國加州盃曲棍球分齡賽 彰化平和國小拚衛冕

發稿時間：2018/05/28 14:01

最新更新：2018/05/28 14:01

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（中央社記者曹宇帆洛杉磯27日專電）2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽，彰化平和國小參加12歲以下男女混合組賽事，昨天和今天合計4場全勝，晉級明天的準決賽，若獲勝即可挺進決賽尋求衛冕。

平和國小今年到加州再度挑戰美國加州盃曲棍球分齡錦標賽（California Cup International Field Hockey Tournament），昨天與今天的賽程，小將們共打4場都力克對手，全勝晉級明天上午的準決賽。

只要準決賽過關，平和國小將取得爭冠資格拚衛冕。回顧去年賽事，當時準決賽平和國小遭遇強敵阿根廷，最後比PK驚險晉級中午12時的冠軍戰，對決以逸待勞的地主美國隊，最後平和國小小將們以堅強鬥志力克地主隊，贏得對手的尊敬。

此外，今年另兩支來自台灣參加加州盃的隊伍，高雄路竹國小以全女生陣容挑戰混合組，則是志在參加、吸取經驗，帶隊的總務主任鍾德欣說，要跟其他隊伍拚有困難，希望小朋友們快樂就好。

桃園凌雲國中女子隊則參加16歲以下女生組比賽，2天4場的賽程打完，以2勝一和一負戰績，只能角逐明天上午9時的排名賽，獲勝則排名第9。

主辦單位官網介紹，加州盃曲棍球分齡錦標賽有來自世界多國的隊伍參賽，這項賽事自1972年至今邁入第47屆，起初只有6隊參賽，2014年達到150隊，今年則仍有超過140支隊伍參賽。

主辦單位官網指出，參賽的隊伍分別來自地主美國、台灣、阿根廷、墨西哥、加拿大、紐西蘭、澳洲。（編輯：陳俊碩）1070528

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