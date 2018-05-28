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玉山盃青棒台中擊退桃園 29日與台北爭4強

發稿時間：2018/05/28 15:43

最新更新：2018/05/28 15:51

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107年玉山盃全國青棒錦標賽賽程持續進行，台中市隊（圖）28日與爭冠熱門桃園市隊在台體大交手，台中市終場成功以4比2打退桃園市，29日將力拚4強門票。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年5月28日107年玉山盃全國青棒錦標賽賽程持續進行，台中市隊（圖）28日與爭冠熱門桃園市隊在台體大交手，台中市終場成功以4比2打退桃園市，29日將力拚4強門票。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年5月28日

（中央社記者謝靜雯台北28日綜合報導）107年玉山盃青棒錦標賽，台中市隊今天與桃園市隊交手，台中市隊姚雨翔單場3安，率隊以4比2擊敗爭冠熱門桃園市隊，復仇成功，明天將與台北市隊爭4強門票。

桃園市隊100年至103年間，連4年拿下玉山盃冠軍，上一次打入玉山盃冠軍戰為104年，但冠軍戰不敵新北市隊，拿下亞軍；桃園市隊今年已經先拿下小馬青棒中華代表權，此次玉山盃加入兩名高一強投李晨薰、陳柏毓，是爭冠熱門隊伍。

桃園市隊此次比賽首戰擊敗台中市隊，接著不敵台北市隊、落入敗部，昨天敗部擊敗嘉義市隊，今天再度與台中市隊交手，但沒能延續先前比賽搶勝氣勢。

台中市隊首戰比賽不敵桃園市隊，今天再度碰頭成功復仇，邱志鵬先發投4局被敲5支安打，失掉2分（1分責失分），李丞齡後援5局，被敲2支安打，沒有失掉分數，替球隊守住勝利，李丞齡也收下勝投。

台中市隊今天比賽打線發揮，全場敲出10支安打，姚雨翔單場3安，貢獻2分打點，表現最亮眼，台中市隊開賽首局就有攻勢，靠著接連安打、失誤，單局攻下3分，桃園市隊2、3局各追1分，台中市隊5局再靠著接連安打、短打推進、高飛犧牲打多添1分保險分。

台中市隊今天比賽拿勝，明天將與台北市隊交手，勝隊晉級4強；目前已經確定晉級4強的隊伍為新北市和高雄市隊。（編輯：管中維）1070528

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