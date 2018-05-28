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大魯閣拜訪中職 第5隊2020年打一軍機會不大

發稿時間：2018/05/28 17:12

最新更新：2018/05/28 17:12

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職4隊規模邁入第10年，第5隊一直沒有下文，今天大魯閣總經理謝國棟拜訪中職，中職秘書長馮勝賢表示只是聊聊，沒透露細節。按加盟時程，想在2020年有第5隊一軍出賽機會不大。

中職從2009年縮為4隊後，今年已經邁入第10年，喊了多年的中職第5隊一直沒有實際動作，包括業餘崇越隼鷹隊、大魯閣都曾對媒體表示有意投入中職。

大魯閣總經理謝國棟、副總王蕾雅今天拜訪中職，中職秘書長馮勝賢表示，「只是聊聊，了解一下狀況，一切都要等到收到正式送件，才有辦法開始動作」，馮勝賢表示，收件後還需要內部審查、跟球團報告、再由常務理事決定。

中職去年就確定新球隊加盟辦法，新球隊申請加入後，第一年先投入選秀會，第二年參加二軍比賽，第三年打一軍賽事，若要在2020年就有新球隊投入一軍賽事，新球隊就得參加今年7月2日舉行的中職選秀會。

中職會長吳志揚在年初連任時曾表示，若4、5月前沒有企業投入組成新球隊，時程就會延遲。按照時程來看，目前中職都還沒有收到正式送件，2020年新球隊打一軍機會恐不大。

馮勝賢表示，中職一直努力拜會各企業，但不願正面回應今年選秀會是否會有新球隊參加，只是不斷強調，「要看送件狀況」。（編輯：張銘坤）1070528

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