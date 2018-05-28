歐冠盃弄傷肩膀 薩拉赫：有信心趕上世界盃

（中央社記者李晉緯台北28日電）本季英超金靴得主薩拉赫（Mohamed Salah）在27日凌晨的歐冠盃因肩傷提前下場，讓利物浦敗給皇馬，他能否為埃及征戰世界盃也成未知數，但他今天表示，「有信心能趕上世界盃」。



本季以32個進球穿上英格蘭超級聯賽（英超）金靴的薩拉赫，是利物浦最倚重的攻擊武器，27日凌晨進行的歐冠盃，他在與西班牙甲級足球聯賽（西甲）皇家馬德里的拉莫斯（Sergio Ramos）爭球時倒地，在比賽進行半個小時後就因肩傷退場，利物浦少了薩拉赫的攻擊火力，最終以1比3不敵皇馬。



有「埃及梅西（Lionel Messi）」之稱的薩拉赫，有飛快的速度、靈巧的移位，良好的球感讓他有極佳的傳球視野和過人的進球技巧，埃及在他的帶領下，睽違28年後重返世界盃，但如今薩拉赫必須與時間賽跑，希望能趕上在6月14日開踢的俄羅斯世界盃。



利物浦總教練克羅普（Jurgen Klopp）27日表示，薩拉赫的肩膀傷勢「蠻嚴重的」，這對薩拉赫、利物浦、埃及都不是好消息，尤其這可能讓薩拉赫錯過世界盃。



但薩拉赫今天表示，他有信心克服肩傷，隨埃及前進世界盃，他利用社群媒體Instagram發文中提到，他十分期待和埃及隊到俄羅斯（世界盃）比賽，他並稱：「這是個艱難的夜晚，但我是個勇士」。



薩拉赫也在發文中說：「我有信心能在俄羅斯讓你們感到驕傲，而你們的愛與支持，給了我所需要的力量」。



埃及在即將展開的世界盃與俄羅斯、沙烏地阿拉伯、烏拉圭同在A組，6月15日就要在本次世界盃首戰對上烏拉圭。（編輯：吳佳穎/劉政權）1070528