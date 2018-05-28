/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票姚文智陳偉殷川金會
>rss

全力詹一夫當關 騎士再化不可能為可能

發稿時間：2018/05/28 17:29

最新更新：2018/05/28 17:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社波士頓27日綜合外電報導）年逾33歲的克里夫蘭騎士「全力詹」詹姆斯，今天在他本季第100場比賽打滿48分鐘，率領一票有傷且表現不穩的隊友打進NBA總冠軍賽，幫助騎士再度完成不可能的任務。

從2011年效力邁阿密熱火時期算起，詹姆斯（LeBron James）已連續8年率隊拿下東區冠軍，闖進總冠軍賽。這是自1950、60年代的「綠衫軍」波士頓塞爾蒂克王朝成員以來，首度有人能連8季有機會爭奪冠軍戒。

詹姆斯今繳出35分、15籃板、9助攻的「準大三元」成績，率騎士87比79力克塞爾蒂克，助騎士連4季闖進總冠軍賽。至於西區由誰出線，則得等待明天金州勇士與休士頓火箭的交手結果而定。

本季82場例行賽，詹姆斯無一缺席，季後賽首輪至今的18場戰役，他也全部披掛上陣。

詹姆斯在東冠系列7戰鞠躬盡瘁，打出平均33.6分、9籃板及8.4助攻的恐怖數據，連續第2年在東冠讓塞爾蒂克飲恨出局。

詹姆斯說：「不管怎麼說，這場比賽勝負就在一線之間。我們有機會為冠軍而戰，這是最要緊的事。」

騎士其他人表現不穩定，加上傷痛纏身，「全力詹」詹姆斯從季後賽一開打即必須完全燃燒，首輪對印第安那溜馬，騎士仰賴他在系列賽第7戰灌進45分，才得以4比3晉級；第2輪對多倫多暴龍略為輕鬆，5戰之後騎士以4比1獲勝。

到了東冠階段，騎士前兩戰在波士頓面對年輕力壯的塞爾蒂克踢到鐵板，以0比2落居絕對下風。此時詹姆斯再現一夫當關氣勢，硬是7戰扳倒打算接手東區霸主地位的綠衫軍。

詹姆斯指出：「無論結果如何，當我退休的那一天，你找不到人可以說，我在場上沒有用盡全力。」

回首本季之初，少有人看好詹姆斯能再次勇闖總冠軍賽，主因是副手厄文（Kyrie Irving）季前投奔綠衫軍，而新加入的湯瑪斯（Isaiah Thomas）、韋德（Dwyane Wade）和羅斯（Derrick Rose）都證明無法取代厄文，另一大將洛夫（Kevin Love）因傷打打停停。

2月交易大限前，騎士重新調整陣容，不過新加入的克拉克森（Jordan Clarkson）、南斯（Larry Nance）、希爾（George Hill）、胡德（Rodney Hood）無法大幅提升球隊戰力，例行賽戰績僅在東區排第4。

擁有詹姆斯是騎士唯一的明顯優勢。

騎士總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）表示：「偉大的教練瑞佛斯（Doc Rivers）說過很棒的一句話，打進第7戰的時候，你永遠要有一名最好的球員。而我們就是有這樣一位最佳球員在陣中。」

總冠軍賽31日（台灣時間6月1日）登場，騎士按照慣例還是被看衰。

然而，兩年前的往事，為騎士注入強心劑。2016年總冠軍系列賽，騎士前4場以1比3落後勇士，在此之前，沒有一隊能在NBA總冠軍賽面臨這種劣勢時逆轉翻盤。詹姆斯不放棄，隻手帶領騎士連贏3場，讓當年以73勝創下例行賽勝場紀錄的勇士抱憾而終。

今年，詹姆斯準備締造另一項不可能的任務。他說：「我至少還要打4場。等著看有什麼結果吧。」（譯者：徐崇哲）1070528

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP