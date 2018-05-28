全力詹一夫當關 騎士再化不可能為可能

（中央社波士頓27日綜合外電報導）年逾33歲的克里夫蘭騎士「全力詹」詹姆斯，今天在他本季第100場比賽打滿48分鐘，率領一票有傷且表現不穩的隊友打進NBA總冠軍賽，幫助騎士再度完成不可能的任務。



從2011年效力邁阿密熱火時期算起，詹姆斯（LeBron James）已連續8年率隊拿下東區冠軍，闖進總冠軍賽。這是自1950、60年代的「綠衫軍」波士頓塞爾蒂克王朝成員以來，首度有人能連8季有機會爭奪冠軍戒。



詹姆斯今繳出35分、15籃板、9助攻的「準大三元」成績，率騎士87比79力克塞爾蒂克，助騎士連4季闖進總冠軍賽。至於西區由誰出線，則得等待明天金州勇士與休士頓火箭的交手結果而定。



本季82場例行賽，詹姆斯無一缺席，季後賽首輪至今的18場戰役，他也全部披掛上陣。



詹姆斯在東冠系列7戰鞠躬盡瘁，打出平均33.6分、9籃板及8.4助攻的恐怖數據，連續第2年在東冠讓塞爾蒂克飲恨出局。



詹姆斯說：「不管怎麼說，這場比賽勝負就在一線之間。我們有機會為冠軍而戰，這是最要緊的事。」



騎士其他人表現不穩定，加上傷痛纏身，「全力詹」詹姆斯從季後賽一開打即必須完全燃燒，首輪對印第安那溜馬，騎士仰賴他在系列賽第7戰灌進45分，才得以4比3晉級；第2輪對多倫多暴龍略為輕鬆，5戰之後騎士以4比1獲勝。



到了東冠階段，騎士前兩戰在波士頓面對年輕力壯的塞爾蒂克踢到鐵板，以0比2落居絕對下風。此時詹姆斯再現一夫當關氣勢，硬是7戰扳倒打算接手東區霸主地位的綠衫軍。



詹姆斯指出：「無論結果如何，當我退休的那一天，你找不到人可以說，我在場上沒有用盡全力。」



回首本季之初，少有人看好詹姆斯能再次勇闖總冠軍賽，主因是副手厄文（Kyrie Irving）季前投奔綠衫軍，而新加入的湯瑪斯（Isaiah Thomas）、韋德（Dwyane Wade）和羅斯（Derrick Rose）都證明無法取代厄文，另一大將洛夫（Kevin Love）因傷打打停停。



2月交易大限前，騎士重新調整陣容，不過新加入的克拉克森（Jordan Clarkson）、南斯（Larry Nance）、希爾（George Hill）、胡德（Rodney Hood）無法大幅提升球隊戰力，例行賽戰績僅在東區排第4。



擁有詹姆斯是騎士唯一的明顯優勢。



騎士總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）表示：「偉大的教練瑞佛斯（Doc Rivers）說過很棒的一句話，打進第7戰的時候，你永遠要有一名最好的球員。而我們就是有這樣一位最佳球員在陣中。」



總冠軍賽31日（台灣時間6月1日）登場，騎士按照慣例還是被看衰。



然而，兩年前的往事，為騎士注入強心劑。2016年總冠軍系列賽，騎士前4場以1比3落後勇士，在此之前，沒有一隊能在NBA總冠軍賽面臨這種劣勢時逆轉翻盤。詹姆斯不放棄，隻手帶領騎士連贏3場，讓當年以73勝創下例行賽勝場紀錄的勇士抱憾而終。



今年，詹姆斯準備締造另一項不可能的任務。他說：「我至少還要打4場。等著看有什麼結果吧。」（譯者：徐崇哲）1070528