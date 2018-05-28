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保羅第7戰上不上 火箭未到最後不鬆口

發稿時間：2018/05/28 18:21

最新更新：2018/05/28 18:56

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美國職籃NBA休士頓火箭隊主控保羅（右2），能否在火箭與金州勇士決死第7戰登場已成大問題。（圖取自火箭隊臉書www.facebook.com）美國職籃NBA休士頓火箭隊主控保羅（右2），能否在火箭與金州勇士決死第7戰登場已成大問題。（圖取自火箭隊臉書www.facebook.com）

（中央社休士頓27日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭隊主控保羅，西區冠軍系列賽第5戰結束前右大腿肌腱受傷，能否在火箭與金州勇士決死第7戰登場已成大問題。火箭教頭丹東尼則說，得等賽前才能決定。

路透社報導，丹東尼（Mike D'Antoni）今天告訴記者：「我覺得這得等到比賽前才能決定，可能列為疑難出戰，或者是出戰成疑。他們最終會進行測試，看看是否有任何可能出戰。」

33歲的保羅（Chris Paul）24日在兩隊第5戰結束前一刻受傷，最終火箭贏球，但他缺席昨天火箭、勇士的第6戰；火箭昨天第6戰首節領先17分，但終場卻以86比115慘敗。據丹東尼說法，他還沒接受肌腱測試。

保羅本季例行賽缺陣24場，他缺陣期間火箭戰績為15勝9敗。保羅這次季後賽繳出場均21.1分、5.8助攻、5.9籃板及2個抄截，對勇士的西區冠軍系列前5戰平均上場37分鐘，在火箭贏球的第4與第5戰合計得47分。

丹東尼說：「他現在就是接受治療，並確保傷勢能穩住不再惡化。我認為醫師與防護員幾乎一天24小時都在幫他。他們明早會再次評估，很可能下午又一次評估。」

丹東尼告訴記者，火箭沒有要隱瞞保羅的狀況，讓對手在明天決死戰前摸不著頭緒，「我們不打算惺惺作態，一旦我們知道結果就會公布，但在明天下午我們看到情況或測試結果出來前，可能都不會曉得，我們會見機行事。」（譯者：陳亦偉/核稿：林治平）1070528

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