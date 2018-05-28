鏖戰4個半小時台東勝 玉山盃青棒與嘉縣爭4強

107年玉山盃全國青棒錦標賽賽程持續展開，台東縣隊與新竹市隊28日在敗部戰交手，雙方激戰逾4小時，終場由台東縣奪勝，29日將力拚4強門票。圖為台東縣投手登板抗敵。（台東縣隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年5月28日

（中央社記者謝靜雯台北28日電）107年玉山盃青棒錦標賽，台東縣與新竹市敗部交手，兩隊鏖戰4小時34分鐘，台東縣打線有效搶分，終場以16比10拿勝、成功復仇，明天將與嘉義縣爭4強門票。



台東縣隊此次盃賽首戰就是輸給新竹市隊、落入敗部，接著擊敗彰化縣、宜蘭縣，今天再與新竹市隊交手，台東縣隊打擊發揮，全場敲出12支安打、攻下16分，復仇成功。



台東縣隊總教練葉明嘉表示，台東縣的打擊實力其實不輸新竹市隊，首場比賽交手是得點圈機會沒有把握、吞下敗仗，今天打擊有發揮，打線串連、有效搶分。



今天比賽台東縣隊1到5局、局局有得分攻勢，陳鴻恩昨天比賽單場4安，率隊擊敗宜蘭縣隊，今天單場2安、貢獻3分打點，持續維持好手感。



今天比賽兩隊總計敲出23支安打、出現29次四死球保送，台東縣隊全場敲出12支安打，新竹市隊也有11支安打，台東縣隊獲得12次保送、3次觸身球保送，新竹市隊也選到11次保送、3次觸身球保送，比賽前後打了4小時34分鐘才分出勝負。



台東縣隊擊敗新竹市隊，葉明嘉評估，若打擊能發揮，搶進4強機會大。玉山盃青棒賽目前新北、高雄率先晉級4強，明天台東、嘉義縣交手，台北、台中市碰頭，勝隊取得另外兩張4強門票。（編輯：劉政權）1070528