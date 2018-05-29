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法網開打 丹麥甜心和喬帥首輪晉級

發稿時間：2018/05/29 07:07

最新更新：2018/05/29 07:07

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）丹麥甜心瓦芝妮雅琪、塞爾維亞網球名將「喬帥」喬科維奇，今天在法國網球公開賽首輪雙雙晉級。西班牙「蠻牛」納達爾、俄羅斯網球名將莎拉波娃的賽事則被大雨搗亂。

法新社報導，澳洲網球公開賽摘冠的瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）不曾打進法網準決賽。她今天以7比6（7/2）驚險拿下首盤後，第2盤以6比1輕取曾經爆冷闖進WTA邁阿密公開賽4強的美國女將柯林斯（Danielle Collins）。

女單第2種子瓦芝妮雅琪下一場將對上世界排名219的西班牙女將培瑞斯（Georgina Garcia Perez），爭取晉級32強的機會。

另外，12度大滿貫金盃得主喬科維奇（Novak Djokovic）今天以6比3、6比4、6比4輕鬆拍倒巴西選手席瓦（Rogerio Dutra Silva）晉級。

今年稍早因右手肘受傷而退賽的喬科維奇，復出之後健康情況持續在穩步改善。儘管他今天的表現遠低於自己在中央球場（Philippe Chatrier）的最佳水準，但出戰世界排名134的對手仍綽綽有餘。

31歲的喬科維奇說：「以贏球開啟今年賽季是件好事，我還沒進入最佳狀態。他打出許多旋球，我沒有打很好，但直落3贏球。」

不過，稍晚的賽程被大雨搗亂，納達爾（Rafael Nadal）和曾經兩度摘冠的莎拉波娃（Maria Sharapova），賽事都被迫推遲。

志在第11座法網金盃的納達爾，他與義大利選手波雷利（Simone Bolelli）的比賽進行到第3盤時因雨中斷。蠻牛前兩盤分別以6比4、6比3拿下，第3盤則由對手以3比0暫時領先。

而莎拉波娃對上荷蘭選手賀甘坎普（Richel Hogenkamp）的比賽則尚未開始。（譯者：何宏儒）1070529

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