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美國加州盃曲棍球分齡賽 彰化平和國小蟬聯冠軍

發稿時間：2018/05/29 08:36

最新更新：2018/05/29 08:56

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2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽，彰化平和國小衛冕冠軍。圖賽後合影。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年5月29日2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽，彰化平和國小衛冕冠軍。圖賽後合影。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年5月29日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯28日專電）2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽，彰化平和國小參加12歲以下男女混合組賽事，今天接連在準決賽與決賽過關斬將，勇奪冠軍，衛冕成功。

為期3天的美國加州盃曲棍球分齡錦標賽（California Cup International Field Hockey Tournament），前2天初賽，平和國小連贏4場，以全勝戰績挺進上午的準決賽。

雖然對手Rebecca Derro是地主美國的球隊，平和國小小將們毫不怯場，靠著吳佳芸個人連進3球，3比0淘汰Rebecca Derro，晉級中午的冠亞軍賽。

平和國小爭冠的對手Windy City FH，也是來自地主美國，Windy City FH挾著地主的優勢，開賽之初1比0先聲奪人，來自彰化的衛冕軍落後苦追，之後雖追平又被超前比分，平和國小1比2落後。

所幸主將王騰寬適時挺身而出，下半場一記盤球後，回身長射球進，就靠著這關鍵的射門，雙方2平至終場，必須PK決定冠軍誰屬。

平和國小門將梁玉嫻臨危不亂，穩住陣腳，擋下多個PK賽的險球，最後3比2氣走Windy City FH，平和國小曲棍球隊有驚無險衛冕成功，賽後小將們激動落淚，並感謝父母的支持，才有機會來美國比賽。

去年的美國加州盃曲棍球分齡錦標賽，平和國小是12歲以下男女混合組冠軍，今年衛冕成功，校長張鴻章接受中央社記者訪問表示，每一次比賽後，小朋友的抗壓性隨之提高，這也是最後PK能挺住高壓而獲勝的關鍵。

主辦單位官網介紹，加州盃曲棍球分齡錦標賽有來自世界多國的隊伍參賽，這項賽事自1972年至今邁入第47屆，起初只有6隊參賽，2014年增至150隊，今年仍有超過140支隊伍參賽。

主辦單位官網指出，參賽的隊伍分別來自地主美國、台灣、阿根廷、墨西哥、加拿大、紐西蘭、澳洲。比賽現場，中華民國國旗與其他參賽國國旗並列，迎風飄揚。（編輯：陳俊碩）1070529

2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽，比賽現場，中華民國國旗與其他參賽國國旗並列，迎風飄揚。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年5月29日2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽，比賽現場，中華民國國旗與其他參賽國國旗並列，迎風飄揚。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年5月29日
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