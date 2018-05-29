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法國新星獨進2球 熱身賽2比0輕取愛爾蘭

發稿時間：2018/05/29 11:23

最新更新：2018/05/29 11:23

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（中央社記者龍柏安台北29日電）法國今天在巴黎與愛爾蘭進行世界盃熱身賽，主場法國靠著24歲新星前鋒費基爾（Nabil Fekir）獨進2球帶領，以2比0擊敗對手贏球，讓法國球迷對今年世界盃充滿無限期待。

費基爾為本季法甲成長速度最快的球員，他在今年賽季共踢進23球，另有9次助攻，他優異的表現，也被今年歐洲冠軍盃亞軍、英超豪門利物浦列為補強頭號重點球星；根據報導，利物浦有意開出6000萬英鎊（約新台幣24.4億）的轉會費，爭取這位潛力小將加盟。

法國在前往俄羅斯參加世界盃前，共有3場熱身賽，包括今在巴黎與愛爾蘭的對決，接下來他們還將作客尼斯與義大利交手，以及6月9日在里昂和美國隊交鋒。

費基爾今天先發出賽，他在第40分鐘開出角球，準確地找到隊友吉魯（Olivier Giroud），雖然第一時間被愛爾蘭門將擋下，不過費基爾很快跟進在門前補射進球。

3分鐘後費基爾在禁區，面對多名防守球員包夾下，仍靠著精湛的腳法創造出攻門機會，他右腳勁射後被對方門將擋住，不過球落地後強勁的旋轉力仍讓球跳進進球線。

此役法國並未派出最佳陣容，王牌門將洛里斯（Hugo Lloris）、中場的博格巴（Paul Pogba）與坎特（N'Golo Kante）都坐板凳，前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）則是隨母隊皇家馬德里征戰歐冠，至今還未歸隊。

法國主帥德尚（Didier Deschamps）賽後表示，這場比賽雖然沒有完全達到他的預期，不過球隊表現得很好，不僅上半場已攻破對手球門，且球員的移位也很不錯，「這些都是我們在這場比賽中得到的收穫」。（編輯：張芷瑄）1070529

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