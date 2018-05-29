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火箭三分熄火 勇士逆轉殺進NBA總冠軍戰

發稿時間：2018/05/29 12:37

最新更新：2018/05/29 12:55

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影片來源：ESPN Youtube頻道

（中央社休士頓29日綜合外電報導）美國職籃NBA衛冕軍金州勇士，今天靠柯瑞（Stephen Curry）下半場回神，西區冠軍賽第7戰在客場以101比92擊敗休士頓火箭，連續第4季殺進總冠軍戰。

法新社報導，柯瑞全場攻下27分，杜蘭特（Kevin Durant）挹注34分，率勇士在西區冠軍系列賽以4比3脫穎而出，連續第4度與詹姆斯（LeBron James）的克里夫蘭騎士爭冠。火箭今天上半場雖領先多達15分，但最終仍功敗垂成。

路透社報導，柯瑞27分裡有14分是在第3節攻下。他賽後接受訪問說：「這次是我們過去從未遇過的情況..在客場拿下第7戰，但我們在整個系列都保持沉著。」

總冠軍系列賽將於31日在加州奧克蘭的勇士主場開戰。先前3次總冠軍戰均是騎士對勇士的戲碼；勇士在2015與2017封王，騎士則在2016奪冠。

今天比賽一度落後的勇士，第3節以33比15將上半場的失分全追回；反觀上半場攻守兩端有聲有色的火箭卻在第3節崩盤，第3節25投僅6中，命中率僅24%，且第3節的三分球竟14投盡墨。

火箭甚至創下三分球連續27投不進的季後賽難堪紀錄，整場三分球44投7中，命中率15.9%慘不忍睹；勇士三分球39投16中，命中率41%。

火箭後場雙核心之一的主控保羅（Chris Paul）因右腿肌腱扭傷無法出賽，另一核心哈登（James Harden）攻下32分、6籃板、6助攻，外帶4抄截。（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070529

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