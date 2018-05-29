加州盃曲棍球賽平和國小衛冕冠軍 獲對手讚揚

2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽，彰化平和國小蟬聯冠軍，獲對手教練畢治（右）稱讚說，平和國小的防守到位，是獲勝關鍵。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年5月29日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯28日專電）2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽，彰化平和國小參加12歲以下男女混合組賽事，今天蟬聯冠軍，衛冕成功，對手稱讚平和國小的防守到位，是獲勝關鍵。



平和國小去年參加美國加州盃曲棍球分齡錦標賽（California Cup International Field Hockey Tournament），準決賽遭遇阿根廷，比PK勝出，驚險晉級冠亞軍賽，最後5比0獲勝奪冠。



今年平和國小則是準決賽3比0淘汰對手，卻在決賽時PK，最後3比2險勝地主美國的Windy City FH，有驚無險蟬聯冠軍，衛冕成功。



賽後Windy City FH教練畢治（Katie Beach）接受中央社記者訪問，談到這場比賽兩隊的表現，她說，來自台灣的隊伍獲勝，「應歸功於平和國小的防守」。



畢治指出，自己指導的球隊表現也很好，但錯過多次得分機會，反觀平和國小的防守很到位，而且在正規賽的時間內，掌握了射門得分契機。



平和國小與Windy City FH於初賽時就曾交手，當時平和國小以3比2險勝，兩隊在決賽又狹路相逢，最後PK才分出高下。



畢治說，聽聞有隊伍來自台灣，很高興彼此有交手切磋的機會，而且不只一次還是兩次。



至於門將梁玉嫻、主將王騰寬與吳佳芸，都是平和國小衛冕成功的主要關鍵，不過他們受訪時，都歸功於團隊合作，也感謝父母的支持，並說奪冠是這次來美國比賽最大的收穫。



平和國小校長張鴻章表示，每次比賽後，孩子的抗壓力就提升，最後小球員挺住高壓而獲勝，並說回台後將辦慶功宴，也鼓勵他們與同學分享這次出國比賽的難得經驗。（編輯：陳俊碩）1070529