玉山盃青棒賽 台中台東晉4強

（中央社記者黃巧雯台北29日綜合報導）107年玉山盃青棒錦標賽台中市隊今天以10比0、提前6局扣倒台北市隊，晉級4強；台東縣隊靠著余謙後援6.2局無失分，以9比2擊敗嘉義縣隊，搶下最後一張四強門票。



台中市隊與台北市隊交手，首局就先馳得點攻下1分，第3局再靠著失誤、安打，再添4分，第6局又由姚雨翔安打開啟球隊攻勢，一連打了11人次，搶下5分。



台中市隊先發投手曾峻岳此役完投6局無失分，讓台北市隊打線熄火，僅擊出3支零星安打，送出4次三振，助台中市以10比0、提前6局擊敗台北市隊。



另一場台東縣隊對戰嘉義縣隊，台東縣隊1局上就用3支安打和1個保送，拿下2分，但台東縣先發投手林敬凱狀況不穩，1局下因觸身球保送和安打掉1分後，2局下1出局留下一、三壘有人局面就退場休息。



林敬凱僅投1.1局失2分，被敲出2支安打、2次四死球，余謙後援表現優異，投6.2局無失分，被敲4安，送出5次三振，未再讓對手有得分機會。



台東縣隊全場敲出12支安打，攻下9分，魯鴻恩單場2安打，包辦4打點，終場就以9比2氣走嘉義縣隊。



玉山盃青棒賽新北市、高雄市率先晉級4強，台中市、台東縣今天贏球後，搶下另外2張4強賽門票，6月1日在登場的4強賽將由新北市對決台中市、高雄市對戰台東縣。（編輯：管中維）1070529