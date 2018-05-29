113個打席無保送 申皓瑋：好球就大膽攻擊

中華職棒富邦悍將隊野手申皓瑋去年至今連續113個打席都沒有獲得任何保送。申皓瑋29日受訪表示，以目前狀況，只要有好球就會盡量大膽攻擊。中央社記者黃巧雯攝 107年5月29日

（中央社記者黃巧雯桃園29日電）中華職棒富邦悍將申皓瑋去年至今連續113個打席，沒有獲得任何保送，他今天表示，有好球就盡量大膽攻擊，不用太刻意為了保送，陷於球數不利。



申皓瑋本季從二軍出發，升上一軍後4場比賽，有3場開轟，但從去年至今天賽前累積113個打席，卻沒有獲得保送的紀錄，富邦悍將總教練葉君璋對此正面看待，他認為代表申皓瑋是勇於出棒的打者，以申皓瑋目前年紀，他也認同要多出棒。



申皓瑋表示，以目前狀況，有好球就盡量大膽攻擊，不用太刻意為了保送，讓自己陷入球數不利局面。



申皓瑋去年新人球季，出賽35場，93個打數，沒有任何全壘打，今年升上一軍後，砲火猛烈，已敲出3轟，連他自己也嚇一跳，其中關鍵之處，就是他體會到在越不利情況，越要放慢自己的節奏。



申皓瑋透露，今年放慢自己節奏，等到自己喜歡的球再攻擊，「反正在場下準備好，上去就不會這麼慌張」。



談到今年目標，申皓瑋指出，除了把在二軍所練的內容展現在一軍比賽外，有上場就要盡量幫助球隊贏球。（編輯：張銘坤）1070529