/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票吳茂昆段宜康木村拓哉
>rss

113個打席無保送 申皓瑋：好球就大膽攻擊

發稿時間：2018/05/29 19:36

最新更新：2018/05/29 19:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 中華職棒富邦悍將隊野手申皓瑋去年至今連續113個打席都沒有獲得任何保送。申皓瑋29日受訪表示，以目前狀況，只要有好球就會盡量大膽攻擊。中央社記者黃巧雯攝　107年5月29日中華職棒富邦悍將隊野手申皓瑋去年至今連續113個打席都沒有獲得任何保送。申皓瑋29日受訪表示，以目前狀況，只要有好球就會盡量大膽攻擊。中央社記者黃巧雯攝　107年5月29日

（中央社記者黃巧雯桃園29日電）中華職棒富邦悍將申皓瑋去年至今連續113個打席，沒有獲得任何保送，他今天表示，有好球就盡量大膽攻擊，不用太刻意為了保送，陷於球數不利。

申皓瑋本季從二軍出發，升上一軍後4場比賽，有3場開轟，但從去年至今天賽前累積113個打席，卻沒有獲得保送的紀錄，富邦悍將總教練葉君璋對此正面看待，他認為代表申皓瑋是勇於出棒的打者，以申皓瑋目前年紀，他也認同要多出棒。

申皓瑋表示，以目前狀況，有好球就盡量大膽攻擊，不用太刻意為了保送，讓自己陷入球數不利局面。

申皓瑋去年新人球季，出賽35場，93個打數，沒有任何全壘打，今年升上一軍後，砲火猛烈，已敲出3轟，連他自己也嚇一跳，其中關鍵之處，就是他體會到在越不利情況，越要放慢自己的節奏。

申皓瑋透露，今年放慢自己節奏，等到自己喜歡的球再攻擊，「反正在場下準備好，上去就不會這麼慌張」。

談到今年目標，申皓瑋指出，除了把在二軍所練的內容展現在一軍比賽外，有上場就要盡量幫助球隊贏球。（編輯：張銘坤）1070529

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP