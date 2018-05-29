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桃猿史博威回鍋首勝 洪一中：中規中矩

發稿時間：2018/05/29 22:53

最新更新：2018/05/29 22:53

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（中央社記者黃巧雯桃園29日電）中職Lamigo桃猿隊洋投史博威今天對戰富邦悍將投6局失3分，加上打線相挺，終場以6比4獲勝，拿下回鍋首勝，總教練洪一中說，史博威球速沒有去年快，表現中規中矩。

兩隊比賽前半段攻勢不斷，前3局2比2平手，富邦悍將4局上靠著申皓瑋安打帶有1分打點，取得3比2領先，但桃猿4局下用連續5支安打，搶下3分，林立5局下再擊出二壘安打，又添1分，富邦悍將洋投羅力僅投5局，被敲出10支安打，失6分。

史博威投6局失3分，朱俊祥、吳丞哲與陳禹勳各投1局，僅吳丞哲8局上被富邦林哲瑄敲出陽春砲，失1分，終場桃猿就以6比4獲勝，史博威拿下回鍋中職首勝，也讓中信兄弟上半季淘汰指數歸零，上半季無緣爭冠。

敲出勝利打點的林承飛獲選單場MVP，他表示，先前總教練有提到，他第一球打安打的機率不高，要他多等一顆球再打，也可消耗投手用球數，但也造成三振率提高，今天改回「喜歡就打」的策略，採取積極進攻方式。

史博威此役最快球速僅146公里，與去年有落差，Lamigo桃猿隊總教練洪一中表示，儘管史博威體力不錯，但球速跟去年相比，沒有去年那麼快，整體表現中規中矩，仍具一定威力，但還沒達到去年最好的狀況。

史博威同樣也對整體比賽內容不滿意，他提到剛上場的時候，確實控球狀況不好，但他強調自己的投球策略並不在意球速快慢，最重要的是能抓到出局數。

至於未來是否會讓史博威投1休4，洪一中表示，要看史博威這幾天恢復情況，另名本土投手林樺慶也已隨時做好準備。（編輯：劉政權）1070529

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