/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票大樂透吳茂昆木村拓哉
>rss

球評：詹皇再偉大 騎士贏一場都難

發稿時間：2018/05/30 09:30

最新更新：2018/05/30 10:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 美國職籃NBA總冠軍賽31日開打，詹姆斯將率領騎士迎戰勇士。（圖取自LeBron James Instagram網頁www.instagram.com/kingjames）美國職籃NBA總冠軍賽31日開打，詹姆斯將率領騎士迎戰勇士。（圖取自LeBron James Instagram網頁www.instagram.com/kingjames）

（中央社奧克蘭29日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍賽31日開打，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）率領騎士迎戰勇士，儘管詹姆斯被視為現今最強籃球員，球評認為詹姆斯獨木難支，騎士連贏一場都很困難。

克里夫蘭騎士與金州勇士31日起展開7戰4勝制總冠軍賽，首戰在衛冕軍的勇士主場舉行。轉播團隊的球評小范甘迪（Jeff Van Gundy）、傑克森（Mark Jackson）今天在一場記者會上預測戰況。

前NBA知名教練小范甘迪說：「詹姆斯這次總冠軍賽能夠打出多高水準，這很有看頭，不過他們只要能贏一場就算是大爆冷門。」

小范甘迪說：「就我記憶所及，當我在NBA的年代裡，總冠軍賽碰頭的兩支球隊裡，這是差異最大的一次。從球隊的角度來看，我想不到有更大的落差。」

曾任球員及教練的傑克森說：「當你犯錯，勇士會讓你付出代價。如果要有擊敗勇士隊的機會，那就要確保能夠在防守上團結一致。」

傑克森說：「勇士明顯是奪冠熱門，毫無疑問，但能擁有世上最強的籃球員在陣中，什麼事情都可能發生。」

騎士、勇士這兩隊連續4年在總冠軍賽碰頭，這同時也是詹姆斯自邁阿密熱火時代以來，連續8季在最終決賽的舞台登場。

2016年騎士在1勝3敗逆勢之下，詹姆斯展現超人意志擊敗勇士，拿下年度總冠軍，也是NBA史上首支在1比3落後逆轉奪冠的球隊。

小范甘迪說，騎士能夠擊敗勇士的唯一機會，就是將勇士得分壓低在100分以內。但這是一項艱難任務，勇士季後賽17戰當中有13場比賽得分破百。

除了球評看好勇士之外，拉斯維加斯的賭盤也倒向勇士能夠衛冕成功。作為不被看好的一方，騎士總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）認為，不需要拿外界的看法來當作激勵球隊的理由。

總教練泰隆．魯說：「我們的焦點是贏得冠軍，在場上打出最佳水準。最重要的目標是贏一座冠軍，不用憂慮外界其他人怎麼說。」

泰隆．魯說：「我不認為我們需要刺激，每次當你打進總冠軍賽的時候，你的目標只有一個，這就是動機本身。我們不需要在這個刺激之下打球。打到這個地步就以足夠。」（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070530

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP