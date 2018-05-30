球評：詹皇再偉大 騎士贏一場都難

美國職籃NBA總冠軍賽31日開打，詹姆斯將率領騎士迎戰勇士。（圖取自LeBron James Instagram網頁www.instagram.com/kingjames）

（中央社奧克蘭29日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍賽31日開打，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）率領騎士迎戰勇士，儘管詹姆斯被視為現今最強籃球員，球評認為詹姆斯獨木難支，騎士連贏一場都很困難。



克里夫蘭騎士與金州勇士31日起展開7戰4勝制總冠軍賽，首戰在衛冕軍的勇士主場舉行。轉播團隊的球評小范甘迪（Jeff Van Gundy）、傑克森（Mark Jackson）今天在一場記者會上預測戰況。



前NBA知名教練小范甘迪說：「詹姆斯這次總冠軍賽能夠打出多高水準，這很有看頭，不過他們只要能贏一場就算是大爆冷門。」



小范甘迪說：「就我記憶所及，當我在NBA的年代裡，總冠軍賽碰頭的兩支球隊裡，這是差異最大的一次。從球隊的角度來看，我想不到有更大的落差。」



曾任球員及教練的傑克森說：「當你犯錯，勇士會讓你付出代價。如果要有擊敗勇士隊的機會，那就要確保能夠在防守上團結一致。」



傑克森說：「勇士明顯是奪冠熱門，毫無疑問，但能擁有世上最強的籃球員在陣中，什麼事情都可能發生。」



騎士、勇士這兩隊連續4年在總冠軍賽碰頭，這同時也是詹姆斯自邁阿密熱火時代以來，連續8季在最終決賽的舞台登場。



2016年騎士在1勝3敗逆勢之下，詹姆斯展現超人意志擊敗勇士，拿下年度總冠軍，也是NBA史上首支在1比3落後逆轉奪冠的球隊。



小范甘迪說，騎士能夠擊敗勇士的唯一機會，就是將勇士得分壓低在100分以內。但這是一項艱難任務，勇士季後賽17戰當中有13場比賽得分破百。



除了球評看好勇士之外，拉斯維加斯的賭盤也倒向勇士能夠衛冕成功。作為不被看好的一方，騎士總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）認為，不需要拿外界的看法來當作激勵球隊的理由。



總教練泰隆．魯說：「我們的焦點是贏得冠軍，在場上打出最佳水準。最重要的目標是贏一座冠軍，不用憂慮外界其他人怎麼說。」



泰隆．魯說：「我不認為我們需要刺激，每次當你打進總冠軍賽的時候，你的目標只有一個，這就是動機本身。我們不需要在這個刺激之下打球。打到這個地步就以足夠。」（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070530