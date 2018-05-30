大谷翔平打老虎 挑戰個人第5勝

（中央社記者曹宇帆洛杉磯29日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊人氣球星大谷翔平，20日先發主投奪下第4勝後，明天將再登板對抗底特律老虎隊，挑戰個人本季第5勝。



天使客場與老虎4連戰今天第2場，根據大聯盟官網報導，天使總教練索西亞（Mike Scioscia）受訪表示，天使與老虎明天的第3戰，將由大谷翔平先發主投。



大谷翔平目前個人主投戰績累計4勝1負，防禦率3.35，上次他先發是20日，當時天使在安那罕主場迎戰坦帕灣光芒隊，大谷主投7.2局拿下第4勝。



大谷翔平效力美職後，因為需要肩負打擊任務，所以先發投手的輪值大約是投1休6，這回休息較長的時間再登板，他透過翻譯表示，多出來的幾天休息是否需要，目前還說不準。



這位日籍二刀流球星，原本排定5月27日先發主投對抗紐約洋基，因天使球團以控管工作量的理由而更動，讓他有多餘時間休息。



不過這樣的調整是否有利於大谷翔平，索西亞說，球團將持續觀察，並說到球季結束前，無法得知整個計畫的效果究竟如何。



索西亞另指出，大谷翔平在多出來的休息時間裡仍持續上場打擊，因此這樣的方式是否對他有利，目前還言之過早。



此外，天使球團今天也發布消息說，先發投手修梅克（Matt Shoemaker）和中繼投手伍德（Blake Wood），因手臂受傷動手術，進一步消息會再對外公布。（編輯：屈享平）1070530