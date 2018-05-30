林子偉首打席開轟 張育成敲3支二壘打

旅美紅襪隊小聯盟3A野手林子偉，30日與金鶯隊交手，首局首打席開轟。（圖取自Milb網頁www.milb.com/）

（中央社記者謝靜雯台北30日綜合報導）旅美紅襪隊小聯盟3A野手林子偉，今天與金鶯隊交手，首局首打席開轟，近3場比賽都有安打；印地安人隊小聯盟3A野手張育成，今天出賽單場3支二壘打，打擊近況不錯。



林子偉先前打擊陷低潮，近期狀況越來越好，今天與金鶯隊交手，林子偉先發打第一棒、守二壘，首局首打席就開轟、帶起球隊攻勢，隊友卡斯蒂約（Rusney Castillo）再補上2分砲，紅襪開賽就取得3比0領先。



林子偉2局獲得保送，再靠著隊友二壘安打跑回球隊第4分，紅襪隊再靠接連安打，多添1分保險分，林子偉4局上場打擊再敲安打，但隊友沒有延續攻勢，沒能替球隊跑回分數，紅襪隊終場以5比1拿勝；林子偉今天出賽單場2打數都敲出安打，個人本季第2轟出爐，貢獻1分打點，賽後打擊率2成60。



印地安人隊3A野手張育成，今天與藍鳥隊比賽，先發打第5棒、守游擊，首局敲出二壘打，替球隊送回2分，再靠著隊友三壘打，跑回球隊第3分，3局再敲二壘打，6局敲出個人單場第3支二壘打，打擊近況不錯。



張育成今天比賽單場5打數敲出3支安打，貢獻2分打點，賽後打擊率2成76；印地安人隊比賽前半段積極搶分，終場就以7比5拿下比賽勝利。（編輯：張芷瑄）1070530