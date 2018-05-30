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騎士前鋒洛夫腦震盪 總冠軍賽首戰有變數

發稿時間：2018/05/30 12:31

最新更新：2018/05/30 12:31

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（中央社記者龍柏安台北30日綜合報導）勇士與騎士連續4年在美國職籃（NBA）總冠軍賽會師，雙方第1戰將於台灣時間6月1日上午9點開打，不過騎士先發大前鋒洛夫（Kevin Love）因腦震盪能否出賽還有變數。

騎士明星大前鋒洛夫在東區決賽第6戰，因和對手相撞後倒地，比賽只打了5分鐘就提前退場，第7戰也被迫缺席，根據ESPN報導，洛夫目前仍被列入腦震盪保護程序當中，因此總冠軍賽首役能否出賽還不確定。

NBA的腦震盪保護協議規定，只要球員腦震盪，接下來24小時內不能參與球隊訓練，球員要回到球場，需沒有腦震盪徵兆並接受醫師評估，接著還要進行簡單檢測，包括踩腳踏車、慢跑、敏捷性測試、無對抗團隊訓練，最後由聯盟委任醫師同意，球員才能回到場上。

至於勇士方面，鋒衛搖擺人伊古達拉（Andre Iguodala）則因膝傷問題，總冠軍賽第1戰能否出席也不明朗，這位2015年總冠軍賽MVP得主，在西區決賽第3戰被「大鬍子」哈登（James Harden）撞傷，讓他連續錯過4場西區決賽。

而勇士全能前鋒格林（Draymond Green）在西區決賽第7戰第4節，也不慎扭傷腳踝，球隊在拿下總冠軍賽門票後，格林表示，受傷當下他告訴防護員，他的腳踝大扭了，「但現在我感覺好像沒什麼事，我知道這是因腎上腺素分泌」。

比賽結束後，格林一跛一跛地走回休息室，在接受治療後，他預計總冠軍賽第1戰仍會出賽，並信心滿滿地說：「我會沒事的。」（編輯：張芷瑄）1070530

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