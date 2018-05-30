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大滿貫賽伴娘 球后哈勒普力拚法網冠軍

發稿時間：2018/05/30 12:31

最新更新：2018/05/30 12:31

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（中央社巴黎29日綜合外電報導）法國網球公開賽將進入第4天賽程，世界排名第一的羅馬尼亞網球女將哈勒普（Simona Halep）明天將在女單賽事登場，爭取個人第一座大滿貫賽冠軍。

哈勒普是本屆頭號種子，過去兩度在法網獲得亞軍，包括2014年在決賽輸給莎拉波娃（Maria Sharapova），去年則不敵奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。

哈勒普堪稱大滿貫賽「伴娘」，今年1月她在澳洲公開賽敗給瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），獲得亞軍。

26歲的哈勒普今年在紅土球場的表現起起伏伏，斯圖加特網賽、馬德里大師賽都在8強止步，分別輸給范德維奇（Coco Vandeweghe）和普里斯科娃（Karolina Pliskova）；但之後的羅馬大師賽打進決賽，只輸給絲薇托莉娜（Elina Svitolina）。

哈勒普的對手是27歲美國女將芮絲克（Alison Riske）。芮絲克世界排名83，自2014年以來就沒在法網贏過一場比賽，但她上週末在紐倫堡網賽的紅土球場打進決賽，但不敵瑞典女將拉森（Johanna Larsson）。（譯者：林宏翰/核稿：劉文瑜）1070530

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