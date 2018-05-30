托瑞斯再見安 洋基6比5氣走太空人

（中央社記者黃巧雯台北30日綜合報導）美國職棒紐約洋基今天對戰休士頓太空人，儘管單場出現5次失誤，但靠著賈德納單場雙響砲，以及10局下新秀托瑞斯再見安打，終場就以6比5氣走太空人隊。



洋基先發投手沙巴西亞（CC Sabathia）僅投5局就退場休息，被敲8支安打，失5分（3分自責分），賈吉（Aaron Judge）5局下轟出陽春全壘打，本季第15轟出爐，將比數追成3比5。



太空人隊9局下派出戴文斯基（Chris Devenski）登板關門，讓一路落後的洋基隊逮住反攻機會，9局下1出局後，賈德納（Brett Gardner）繼首局敲出陽春砲後，再度敲出兩分打點全壘打，單場雙響砲，一棒將比數追平，將比賽逼進延長賽。



太空人隊10局下再換上皮考克（Brad Peacock）後援，連續解決2名打者後，被洋基隊安杜哈爾（Miguel Andujar）擊出二壘安打，單場出現2次失誤的二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）關鍵時刻揮出再見安打建功，讓此役出現高達5次失誤的洋基，最終仍以6比5贏球。



洋基隊柴普曼（Aroldis Chapman）第10局登板後援1局無失分，送出1次三振，收下本季第2勝，皮考克則吞下本季第3敗。（編輯：張芷瑄）1070530