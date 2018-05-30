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雲林華南金控少棒拿季軍 隊史最佳盼吸引贊助

發稿時間：2018/05/30 14:32

最新更新：2018/05/30 15:00

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107年華南金控盃全國少棒錦標賽季軍戰，雲林縣隊30日與新竹縣隊交手，延長賽第7局以12比11擊敗新竹縣、拿下季軍，改寫隊史最佳成績，總教練李新國盼好成績能讓企業看到、爭取贊助。中央社記者謝靜雯攝　107年5月30日107年華南金控盃全國少棒錦標賽季軍戰，雲林縣隊30日與新竹縣隊交手，延長賽第7局以12比11擊敗新竹縣、拿下季軍，改寫隊史最佳成績，總教練李新國盼好成績能讓企業看到、爭取贊助。中央社記者謝靜雯攝　107年5月30日

（中央社記者謝靜雯台北30日電）華南金控盃少棒錦標賽季軍戰，雲林縣胡振義單場4安替自己打回勝投，延長賽第7局以12比11擊敗新竹縣、拿下季軍，改寫隊史最佳成績，總教練李新國盼好成績替球隊爭取贊助。

雲林縣隊昨天不敵新北市隊、無緣冠軍戰，今天季軍戰與新竹縣隊交手，總教練李新國希望球員「不要留下任何遺憾、好好的拚」；今天比賽5局打完雲林縣6比7落後，6局下半雲林縣靠著胡振義二壘打、盜上三壘，再靠高飛犧牲打跑回追平分，將比賽逼入延長賽。

延長賽突破僵局制7局上半，新竹縣隊靠著接連3支安打、2次失誤，單局攻下4分，下半局雲林縣隊追分，靠著接連安打、保送，先把比數追到11比11平手，潘書緯再見安打，幫助球隊拿下勝利。

雲林縣陣中具國手資歷的雙胞胎兄弟胡振義、胡振利，是此次各隊鎖定的焦點，李新國也勉勵胡振義，「自己的勝投靠自己打」，他適時跳出來當英雄，今天比賽單場敲出4安，另外後援4局失4分（1分責失分），拿下季軍戰勝投。

李新國表示，開賽先發投手黃楷翔有點自亂陣腳，加上守備上重大失誤，才讓球隊處於落後，「不斷告訴選手一步一步慢慢追，總會有機會」。

雲林縣隊此次以褒忠國小為主體組隊參賽，近兩年球隊慢慢打出成績，去年台彩威力盃少棒賽8強擊敗勁敵桃園市隊，此次選拔賽一路打進4強，最後拿下季軍，改寫隊史最佳成績。

雲林縣隊打出好成績，卻苦無企業贊助，李新國表示，球隊沒有交通車，外出比賽不容易，這次比賽開了5台車才能到台北參賽，希望這次打出好成績能讓企業看到、爭取贊助。（編輯：張芷瑄）1070530

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