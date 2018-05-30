新竹縣華南金控少棒延長賽輸球 球員難過落淚

107年華南金控盃全國少棒錦標賽季軍戰，新竹縣隊30日與雲林縣隊激戰打入延長賽，竹縣小將終場以一分之差輸球，賽後球員難掩情緒落淚。中央社記者謝靜雯攝 107年5月30日

（中央社記者謝靜雯台北30日電）華南金控盃全國少棒錦標賽季軍戰，新竹縣5局打完1分領先，延長賽沒能穩守，以11比12輸球、球員難過流淚；總教練紀諺廷表示，球員從一開始比賽會害怕，到現在有明顯的成長。



新竹縣隊此次以關西國小為主體組隊參賽、一路打進4強，昨天不敵桃園市隊、無緣冠軍戰，今天季軍戰5局打完7比6領先，6局下半被雲林縣隊扳平比數，延長賽第7局沒能穩守、拿下第4名。



新竹縣隊總教練紀諺廷表示，此批球員連打3個選拔賽，從謝國城盃、TOTO盃，一路打到華南金控盃，成員組成差異不大，「從一開始謝國城盃感覺好像沒見過世面，慢慢越來越有比賽的感覺」，明顯感受到球員的成長。



紀諺廷直言，「這批球員跟往年球員不太一樣，就算處於落後也不會放棄」，今天開賽就以0比3落後，但球員努力追分、超前比數，雖然最後沒能守住勝利，「關鍵的幾個play沒有做好，但小朋友都已經努力了」。



新竹縣隊之前移地訓練都會到雲林縣，兩隊其實不陌生，新竹縣隊長林皓勳與雲林縣雙胞胎兄弟胡振義、胡振利交情好，林皓勳表示，昨天有跟胡振義說：「終於要對決了」，今天兩人都有不錯表現。



林皓勳今天先發蹲捕、打第4棒，單場敲出3支安打、表現亮眼，球隊沒能拿下勝利，林皓勳哭得傷心，對於此次比賽，自評打擊發揮不錯，「很可惜球隊最後輸球，但我們表現不會比雲林縣差」。（編輯：張芷瑄）1070530