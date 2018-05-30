/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票大樂透吳茂昆木村拓哉
>rss

新竹縣華南金控少棒延長賽輸球 球員難過落淚

發稿時間：2018/05/30 15:13

最新更新：2018/05/30 15:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
107年華南金控盃全國少棒錦標賽季軍戰，新竹縣隊30日與雲林縣隊激戰打入延長賽，竹縣小將終場以一分之差輸球，賽後球員難掩情緒落淚。中央社記者謝靜雯攝　107年5月30日107年華南金控盃全國少棒錦標賽季軍戰，新竹縣隊30日與雲林縣隊激戰打入延長賽，竹縣小將終場以一分之差輸球，賽後球員難掩情緒落淚。中央社記者謝靜雯攝　107年5月30日

（中央社記者謝靜雯台北30日電）華南金控盃全國少棒錦標賽季軍戰，新竹縣5局打完1分領先，延長賽沒能穩守，以11比12輸球、球員難過流淚；總教練紀諺廷表示，球員從一開始比賽會害怕，到現在有明顯的成長。

新竹縣隊此次以關西國小為主體組隊參賽、一路打進4強，昨天不敵桃園市隊、無緣冠軍戰，今天季軍戰5局打完7比6領先，6局下半被雲林縣隊扳平比數，延長賽第7局沒能穩守、拿下第4名。

新竹縣隊總教練紀諺廷表示，此批球員連打3個選拔賽，從謝國城盃、TOTO盃，一路打到華南金控盃，成員組成差異不大，「從一開始謝國城盃感覺好像沒見過世面，慢慢越來越有比賽的感覺」，明顯感受到球員的成長。

紀諺廷直言，「這批球員跟往年球員不太一樣，就算處於落後也不會放棄」，今天開賽就以0比3落後，但球員努力追分、超前比數，雖然最後沒能守住勝利，「關鍵的幾個play沒有做好，但小朋友都已經努力了」。

新竹縣隊之前移地訓練都會到雲林縣，兩隊其實不陌生，新竹縣隊長林皓勳與雲林縣雙胞胎兄弟胡振義、胡振利交情好，林皓勳表示，昨天有跟胡振義說：「終於要對決了」，今天兩人都有不錯表現。

林皓勳今天先發蹲捕、打第4棒，單場敲出3支安打、表現亮眼，球隊沒能拿下勝利，林皓勳哭得傷心，對於此次比賽，自評打擊發揮不錯，「很可惜球隊最後輸球，但我們表現不會比雲林縣差」。（編輯：張芷瑄）1070530

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP