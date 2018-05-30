邱宇珩7打點帶頭 桃園市拿U12亞洲少棒組訓權

（中央社記者謝靜雯台北30日電）華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍戰，桃園市邱宇珩投打發揮，首局開轟，總計貢獻7分打點，後援3.2局穩守，率隊以13比7勝新北市，獲U12亞洲少棒組訓權，這也是桃園今年拿下的第4個代表權。



今天比賽桃園市、新北市隊一路緊咬，邱宇珩首局開轟、2局敲出二壘打，5局再敲安打，除了打擊好表現，邱宇珩今天比賽3局1人出局登板後援，總計投3.2局僅被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，替球隊守住勝利。



桃園市隊總教練王宜民感謝桃園市各少棒隊教練提供對手的資訊，也感謝張滄彬老師和桃園市政府的支援，「給我們這些基層球隊足夠的後援資助」。



總結此次比賽，王宜民表示，大家會輪流跳出來當英雄，「但這場比賽勝利大功臣絕對是邱宇珩」，邱宇珩此次盃賽剛開始，感覺滑球狀況沒有這麼好，但今天上場投球狀況不錯，展現不錯的壓制力。



邱宇珩此次比賽以12分打點、2支全壘打拿下「打點獎」、「全壘打獎」，也獲選「最有價值球員（MVP）」；上一個選拔賽TOTO盃少棒錦標賽，邱宇珩也在陣中，只能在TOTO盃季軍戰當英雄，這回華南金控盃冠軍戰有亮眼表現，讓他直呼「很開心」。



邱宇珩自評今天投打表現很好，一開始上場投球因為比分比較接近，所以有些壓力，後面越投越順，「想辦法讓自己心平氣和面對場上狀況」；邱宇珩今年5年級，但投打潛力備受看好，投球最快球速約119公里，打擊也有不錯的爆發力。



邱宇珩透露一開始就想要拚國手，第一次在冠軍戰中登板投球，也第一次拿下大盃賽個人獎，「謝謝教練團和隊友」。



華南金控盃全國少棒錦標賽，為2018年亞洲少棒錦標賽（U12）國內選拔賽，冠軍隊獲得組訓權，這也是桃園今年繼LLB少棒、小馬青棒、LLB次青少棒後，拿下的第4個三級棒球代表權，U12亞洲少棒錦標賽將於8月13日起於台北舉行。（編輯：張芷瑄）1070530